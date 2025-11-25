Son Dakika | Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Bir yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki adliyede bulunan adli emanet deposunda patlama meydana geldi. Olayda bir personel yaralandı.

Paşabağı Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Adliyesi’nin bodrum katındaki adli emanet deposunda patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından yangın çıktı. Durumu fark eden personel, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, adliye binası önlem amacıyla tahliye edildi.

Patlamada yaralanan bir adliye çalışanı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Binanın da boşaltıldığı öğrenildi.

BAKAN TUNÇ VE ŞANLIURFA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli emanet bölümündeki patlamada bir zabıt katibinin yaralandığını açıkladı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olan Tunç şunları ifade etti:

"Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet bürosunda saat 15.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiş, bu patlama sonrasında zabıt katibimiz Mehmet Tolga Habiboğlu yaralanmıştır. Şu anda bilinci açık, bacağından yaralanmış. Memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şanlıurfa Adliyesi'nde çalışan tüm personele geçmiş olsun."

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da patlama hakkında şu bilgileri verdi: