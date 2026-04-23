Saniyelerle yarış: El freni çekilmeyen aracı böyle durdurdu

Bartın'da bir pastanenin önüne el freni çekilmeden park edilen otomobilin geriye kaymasını işletme sahibi önledi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elde edilen bilgilere göre, olay sabah saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'ndeki bir pastanenin önünde meydana geldi. Otomobilini iş yerinin önüne park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu.

OTOMOBİLİ SON ANDA DURDURDU

Eğimli zeminde bir süre sonra hareket etmeye başlayan otomobil geri kaymaya başladı. Durumu fark eden işletme sahibi Kemal Ateş, hızla iş yerinden çıktı ve araç kapısından uzanarak el frenini çekti. Otomobilin durdurulduğu o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

