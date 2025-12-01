Sancaktepe'de hafriyat kamyonuyla çarpışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi Samandıra Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 EOB 654 plakalı kamyonet ile 42 FM 704 plakalı hafriyat kamyonu, Samandıra Caddesi üzerinde çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, çarpışmanın etkisiyle kamyonette sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.