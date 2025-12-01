Sancaktepe'de hafriyat kamyonuyla çarpışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Sancaktepe'de hafriyat kamyonuyla çarpışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonette sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi Samandıra Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 EOB 654 plakalı kamyonet ile 42 FM 704 plakalı hafriyat kamyonu, Samandıra Caddesi üzerinde çarpıştı.

kaza-1.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, çarpışmanın etkisiyle kamyonette sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

kaza-2.jpg

29 yaşındaki Mehmet evinde ölü bulundu29 yaşındaki Mehmet evinde ölü bulundu

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Türkiye
Ege Üniversitesi’nde oturma eylemi! Depremzede öğrencilere: Ya 19 bin lira verin ya da buradan gidin
Ege Üniversitesi’nde oturma eylemi! Depremzede öğrencilere: Ya 19 bin lira verin ya da buradan gidin
İBB'ye bilgi sızdırdığı iddia edilen savcının ifadesi ortaya çıktı!
İBB'ye bilgi sızdırdığı iddia edilen savcının ifadesi ortaya çıktı!