29 yaşındaki Mehmet evinde ölü bulundu

Aydın'ın Söke ilçesi Konak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Dıvarcı (29), evinde hareketsiz halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dıvarcı'dan uzun süre haber alamayan yakınlarının durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine adrese sevk edilen ekipler, gencin odasında hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet Dıvarcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

HERHANGİ BİR DARP YA DA KESİ İZİ BULUNAMADI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Dıvarcı'nın vücudunda herhangi bir kesi veya darp izine rastlanmadı.

Mehmet Dıvarcı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.