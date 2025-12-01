29 yaşındaki Mehmet evinde ölü bulundu

29 yaşındaki Mehmet evinde ölü bulundu
Yayınlanma:
Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Mehmet Dıvarcı, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesi Konak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Dıvarcı (29), evinde hareketsiz halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dıvarcı'dan uzun süre haber alamayan yakınlarının durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine adrese sevk edilen ekipler, gencin odasında hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet Dıvarcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

HERHANGİ BİR DARP YA DA KESİ İZİ BULUNAMADI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Dıvarcı'nın vücudunda herhangi bir kesi veya darp izine rastlanmadı.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Önce askeri araca sonra da otomobile çarptı!Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Önce askeri araca sonra da otomobile çarptı!

Mehmet Dıvarcı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Türkiye
Ege Üniversitesi’nde oturma eylemi! Depremzede öğrencilere: Ya 19 bin lira verin ya da buradan gidin
Ege Üniversitesi’nde oturma eylemi! Depremzede öğrencilere: Ya 19 bin lira verin ya da buradan gidin
İBB'ye bilgi sızdırdığı iddia edilen savcının ifadesi ortaya çıktı!
İBB'ye bilgi sızdırdığı iddia edilen savcının ifadesi ortaya çıktı!
Sancaktepe'de hafriyat kamyonuyla çarpışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
Sancaktepe'de hafriyat kamyonuyla çarpışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti