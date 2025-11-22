Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Yayınlanma:
Sakarya'nın Sapanca, Karasu ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında üç ilçede eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda yakalanan altı şüpheliden beşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

sakarya.jpg

SAPANCA'DAKİ OPERASYON

Jandarma ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesine uyuşturucu madde getirdiği belirlenen K.O. (55), Y.K. (19), Y.A. (25) ve M.A. (24)'yı Uzunkum Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda bin 880 uyuşturucu hap ele geçirilirken, üç cep telefonuna da el konuldu.

Diyarbakır’da feci kaza! Tır ve otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralıDiyarbakır’da feci kaza! Tır ve otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

KARASU VE SERDİVAN'DAKİ BASKINLAR

Öte yandan Karasu ve Serdivan ilçelerinde de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen H.T. (36) ve Ö.M.T. (35) gözaltına alındı. Bu şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 40 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 19 kök kenevir, 3 kilo 150 gram kubar esrar, iklimlendirme sistemi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ele geçirildi.

aa-20251122-39775576-39775574-sakaryada-uyusturucu-operasyonunda-yakalanan-5-zanli-tutuklandi.jpg

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.O., Y.A., M.A., H.T. ve Ö.M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.K. ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

