Sahili istila ettiler! Dokunmayın uyarısı yapıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahilde denizanası yoğunluğu görüldü. Sahilde inceleme yapan bilim insanları, yakıcı hücreler içeren denizanalarına dokunulmaması konusunda uyarıda bulundu.

İskenderun Körfezi'nin Arsuz sahil şeridinde çok sayıda denizanası görüldü. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, denizanası yığılmaları üzerine saha incelemesi gerçekleştirdi.

Sahil boyunca yürütülen çalışmalara, Deniz Bilimleri Bölüm Başkanı ve Denizel Omurgasız Uzmanı Prof. Dr. Önder Duysak ile İSTE İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nebil Yücel katıldı.

Kızıldeniz'den gelip Mersin'de kıyıyı sardı: "Dokunmayın" uyarısı yapıldıKızıldeniz'den gelip Mersin'de kıyıyı sardı: "Dokunmayın" uyarısı yapıldı

OMURGASIZLAR VE BALIK LARVALARIYLA DOĞRUDAN İLİŞKİLİ

Yapılan ön değerlendirmelere göre, denizanası yoğunluğunun biyolojik ve ekolojik açıdan doğal bir sürecin parçası olduğunu belirten uzmanlar, denizanalarının besin zincirindeki yerinin planktonlar, omurgasızlar ve balık larvalarıyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

Bahar aylarında Seyhan ve Asi nehirleri aracılığıyla denize taşınan besleyici elementlerin artmasının, plankton patlamasına yol açtığına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun, besin zincirinin üst basamaklarında yer alan denizanalarının da sayıca artmasına neden olduğu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, yağışlar ve tarımsal faaliyetler sonucu denize ulaşan azot ve fosfor yüklerinin bu artışı tetikleyen önemli faktörler arasında yer aldığı vurgulandı. Uzmanlar, yakıcı hücreler içeren denizanalarına dokunulmaması konusunda uyarıda bulundu.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE ÇEVRESEL SORUMLULUK VURGUSU

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel üniversitenin bölgesel çevre sorunlarına bilimsel temelli çözümler üretmeyi temel sorumluluk olarak gördüğünü ifade ederek, İskenderun Körfezi’nde yaşanan bu tür ekolojik süreçlerin doğru analiz edilmesinin çevresel sürdürülebilirlik ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını, üniversitenin akademik birikimi ve teknik altyapısıyla sahada aktif rol almaya devam ettiğini söyledi. (DHA)

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma şistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Türkiye
6 ilde okul saldırıları operasyonu: Gözaltılar ve tutuklamalar peş peşe geldi
6 ilde okul saldırıları operasyonu: Gözaltılar ve tutuklamalar peş peşe geldi
Eşini öldürüp kızını yaralayan şüpheli tutuklandı
Eşini öldürüp kızını yaralayan şüpheli tutuklandı