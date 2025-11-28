Sağlıkta şiddet sürüyor: Kayseri'de doktora saldıran 2 kişi tutuklandı

Sağlıkta şiddet sürüyor: Kayseri'de doktora saldıran 2 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Kayseri'de Şehir Hastanesi'nde görevli doktora şiddet uyguladıkları belirlenen O.B. (57) ve T.E. (59), "görevi başındaki doktora karşı kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli bir doktora şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Kayseri Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amirliği ekipleri, hastanede görevli doktora şiddet uygulandığı yönündeki ihbar üzerine hemen çalışma başlattı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Ekipler, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.B. (57) ile T.E'yi (59) gözaltına aldı.

Adliye önü kan gölüne döndü: Boşanma davası sonrası bıçaklı kavga!Adliye önü kan gölüne döndü: Boşanma davası sonrası bıçaklı kavga!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.B. ve T.E., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "görevi başındaki doktora karşı kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

