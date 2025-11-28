Sağlıkta şiddet sürüyor: Kayseri'de doktora saldıran 2 kişi tutuklandı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli bir doktora şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Kayseri Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amirliği ekipleri, hastanede görevli doktora şiddet uygulandığı yönündeki ihbar üzerine hemen çalışma başlattı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Ekipler, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.B. (57) ile T.E'yi (59) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.B. ve T.E., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "görevi başındaki doktora karşı kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.