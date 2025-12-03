Sağlık Müdürlüğü'nden hard diskleri çalaken yakalandı!
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde bilgi işlem birimden görev yapan bir personel iki koli hard diski alıp aracına koymasının ardından işten çıkarıldı ve hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hard disklerin güvenlik ekipleri tarafından ele geçirilmesi ile kurumda herhangi bir zarar meydana gelmedi.
İlginç olay İzmir'de meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde görevli bir kişi kuruma ait iki koli hard diski alarak aracına yüklemeye çalıştı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile hard diskler şahıstan alındı.
Kamuda fuhuş şebekesi skandalı! Mağdur kadın o memurları tek tek ifşa etti
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Şahsın kurum ile olan ilişiği kesildi. Durumun fark edilmesi ile de kurum herhangi bir zarara uğramadı. Olay ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından duruma ilişkin bir de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada olayın 19 Ocak 2024 tarihinde olduğu ve derhal inceleme altına alındığı kaydedildi.
Yazılı açıklama şu şekilde:
"Son zamanlarda bazı basın yayın kuruluşlarında, 'İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde hard disk çalınması' iddiasıyla yer alan haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görülmüştür. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem Biriminde görevli personel U.U. hakkında, kurumumuza ait iki koli hard diski izinsiz şekilde aracına koyduğu gerekçesiyle 19 Ocak 2024 tarihinde tutanak tutulmuş ve konu derhal incelemeye alınmıştır.
Yapılan soruşturma sonucunda, ilgili personelin 'güveni kötüye kullanma' fiilini işlediği tespit edilmiş; olay güvenlik görevlileri tarafından fark edildiğinden kurumun herhangi bir zarara uğramadığı belirlenmiştir. Disiplin yönünden, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2-e maddesi kapsamında iş akdinin feshedilmesine karar verilmiştir. Ayrıca eylemin adli suç niteliği taşıyabileceği değerlendirildiğinden, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili adli süreç devam etmekte olup, müdürlüğümüzce titizlikle takip
Kaynak:ANKA