Sağlık Müdürlüğü'nden hard diskleri çalaken yakalandı!

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde bilgi işlem birimden görev yapan bir personel iki koli hard diski alıp aracına koymasının ardından işten çıkarıldı ve hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hard disklerin güvenlik ekipleri tarafından ele geçirilmesi ile kurumda herhangi bir zarar meydana gelmedi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Şahsın kurum ile olan ilişiği kesildi. Durumun fark edilmesi ile de kurum herhangi bir zarara uğramadı. Olay ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından duruma ilişkin bir de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada olayın 19 Ocak 2024 tarihinde olduğu ve derhal inceleme altına alındığı kaydedildi.

Yazılı açıklama şu şekilde: