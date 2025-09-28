Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Kütahya depremi açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Kütahya depremi açıklaması
Yayınlanma:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kütahya Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.59'da Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 8,46 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem İstanbul dahil birçok kentte hissedildi.

"BİLDİRİLEN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

kemal-memisoglu.webp
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Murat Kurum'dan deprem açıklamasıMurat Kurum'dan deprem açıklaması

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

