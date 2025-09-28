Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Kütahya depremi açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.59'da Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 8,46 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem İstanbul dahil birçok kentte hissedildi.

"BİLDİRİLEN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."