Murat Kurum'dan deprem açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.59'da Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 8,46 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem İstanbul dahil birçok kentte hissedildi.

"EKİPLERİMİZ HASAR TESPİT İNCELEMELERİNİ YAPACAK"

Depremin ardından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kütahya Simav’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

