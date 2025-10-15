Sağlık astsubayının öldürdüğü emekli astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Mahallesi Bahçelievler 10'uncu Etap Kutluay Apartmanı'nın bahçesinde meydana geldi.

Uzman çavuşun öldürüldüğü 'omuz atma' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

SAĞLIK ASTSUBAYI, EMEKLİ JANDARMA ASTSUBAYI ÖLDÜRDÜ

Aralarında husumet olduğu öğrenilen sağlık astsubayı Celal B. ile emekli astsubay Gökhan Yılmazbaş apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre sonra Celal B., yanında bulunan tabancayla Gökhan Yılmazbaş'ı vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yılmazbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Celal B. ise suç aletiyle birlikte ekipler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Gökhan Yılmazbaş için Esenler Mahallesi'ndeki Kınalı Kuzular Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Yılmazbaş'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Gökhan Yılmazbaş, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Celal B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.