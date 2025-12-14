Bisikletle 3 bin 450 km gidip Medine'ye vardı: 68 yaşında rekor yolculuk

Susurluk'taki evinden dualarla yola koyulan Fahrettin Şener, Türkiye sınırları içerisinde sırasıyla Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Adana güzergahını takip ederek Hatay’ın İskenderun ilçesine vardı. Türkiye etabını başarıyla tamamlayan Şener, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. Sınırın ötesinde de pedal çevirmeyi sürdüren Şener, önce Suriye’yi, ardından Ürdün’ü geçti. Farklı coğrafyaları ve iklimleri bisikletiyle aşan Şener, nihayetinde Suudi Arabistan topraklarına girerek Medine-i Münevvere’ye ulaştı.

33 GÜNDE 3 BİN 450 KİLOMETRE

Yolculuğunun 33’üncü gününde Medine’ye ayak basan Fahrettin Şener, bu süre zarfında toplam 3 bin 450 kilometre yol katettiğini belirtti. Yol boyunca geçtiği güzergahlarda insanların kendisine gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Şener, hedefini şu sözlerle açıkladı:

"Bisikletle de bu yolculuğun yapılabileceğini insanlara göstermek için yola çıktım. Yolculuğumun 33'üncü gününde Medine'ye ulaştım. Ancak yolculuğum henüz bitmedi; buradan 400 kilometre daha pedal çevirerek Mekke'ye geçeceğim. Böylece toplamda 3 bin 850 kilometre yol gitmiş olacağım."

"RÜYALARIM GERÇEK OLDU, DÖNÜŞÜM DE AYNI YOLDAN OLACAK"

Kutsal topraklara gitmenin uzun süredir rüyalarını süslediğini ve bunu bisikletle yapmayı çok arzu ettiğini dile getiren Şener, hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Şener, "Rüyalarıma giren umre ziyaretlerine başladığım için çok mutluyum" dedi. Mekke'ye ulaşıp umre ibadetini tamamlamayı planlayan azimli bisikletçi, dönüş yolculuğunu da yine uçak veya araçla değil, bisikletiyle ve geldiği aynı güzergahı kullanarak gerçekleştireceğini belirtti.