Saç şekillendirici hırsızı İstanbul'da yakalandı

Kocaeli Gebze'de geçtiğimiz ay girdiği bir evden 300 bin TL değerinde ziynet eşya ile saç şekillendirici çalan Ş.G., İstanbul'da yakalandı.

Bugün adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ HIRSIZI İSTANBUL'DA YAKALANDI

8 Ekim'de bir evden yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile saç şekillendirici cihaz çalındı. Ev sahibinin durumu fark edip, ihbarı etmesi sonrası polis herekete geçti.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelinin Ş.G. isimli kadın olduğu belirlendi. Ş.G., dün İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ş.G. tutuklandı.