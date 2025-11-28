Kapıyı zorlayan hırsızlara hayatının şokunu yaşattı! Kameradan gelen sesle neye uğradıklarını şaşırdılar

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, hırsızlık amacıyla bir binaya girdikleri iddia edilen iki kadın, beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Kapıyı zorladıkları sırada ev sahibinin güvenlik kamerası sistemi üzerinden kendilerine seslenmesiyle paniğe kapılan şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere ve iddialara göre, sokak üzerindeki bir binayı gözlerine kestiren iki kadın içeri girdi. Katları dolaşmaya başlayan şüphelilerden biri apartman merdivenlerinde gözcülük yaparken, diğeri hedef seçtikleri dairenin kapısını yoklamaya ve açmaya çalıştı.

EV SAHİBİ UZAKTAN BAĞLANDI

Tam o sıralarda ev sahibi, cep telefonu üzerinden uzaktan evindeki güvenlik kamerası sistemine bağlandı. Kapı önündeki hareketliliği fark eden ev sahibi, iki kadının şüpheli tavırlar sergilediğini ve kapısını zorladığını canlı olarak izledi. Duruma anında müdahale etmeye karar veren ev sahibi, kamera sisteminin ses iletme özelliğini kullandı.

"SİZİ GÖRÜYORUM GELİN BAKAYIM BURAYA"

Kameradan kadınlara seslenen ev sahibi, "Kime baktınız kime? Sizi görüyorum, gelin bakayım buraya gelin" diyerek bağırdı. Boş sandıkları evden ve duvardaki kameradan bir anda ses gelmesi üzerine büyük bir şok yaşayan iki kadın, neye uğradığını şaşırdı. Panikleyen şüpheliler, ev sahibinin tepkisi üzerine binayı koşarak terk etti. Olay anı ve kadınların yaşadığı şaşkınlık saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

