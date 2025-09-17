Reza Zarrab hayatını sattı

Reza Zarrab hayatını sattı
Yayınlanma:
Suç baronlarının hayatını dizi ya da film yapması ile bilinen Netflix Türkiye'nin kara para ve rüşvet baronuna talip oldu. Teklifi kabul eden Reza Zarrab hayatını sattı.

Kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab, gazeteci Serdar Cebe'nin sosyal medya hesabından yaptığı yayında yeniden gündeme geldi.

Reza Zarrab hakkında yeni bir gelişmeyi duyuran Cebe'nin aktardığına göre; suç baronlarının hayatını dizi ya da film haline getirmesi ile ünlü Netflix şimdi de Türkiye'nin kara para ve rüşvet baronu Reza Zarrab'a talip oldu.

reza-zarrab-hayatini-satti-2.jpg

REZA ZARRAB HAYATINI SATTI

Cebe, Amerika’da yargılandıktan sonra itirafçı olan ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren Zarrab’ın Netflix ile anlaştığını açıkladı.

reza-zarrab-hayatini-satti-3.jpg

Zarrab’ın hayatının belgesel mi yoksa dizi olarak mı yayınlanacağı ise henüz kesinleşmedi.

Bu gelişme, yıllardır Türkiye ve Amerika’da gündemde olan Zarrab dosyasına yeni bir boyut kattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Türkiye
Bahçeli'ye 'hakaret etti' denilerek gözaltına alındı: Cumhurbaşkanı'na hakaretten adliyeye sevk edilecek
Cumhurbaşkanı'na hakaretten adliyeye sevk edilecek
Son dakika | Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu
Son dakika | Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu