Reza Zarrab hayatını sattı

Kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab, gazeteci Serdar Cebe'nin sosyal medya hesabından yaptığı yayında yeniden gündeme geldi.

Reza Zarrab hakkında yeni bir gelişmeyi duyuran Cebe'nin aktardığına göre; suç baronlarının hayatını dizi ya da film haline getirmesi ile ünlü Netflix şimdi de Türkiye'nin kara para ve rüşvet baronu Reza Zarrab'a talip oldu.

REZA ZARRAB HAYATINI SATTI

Cebe, Amerika’da yargılandıktan sonra itirafçı olan ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren Zarrab’ın Netflix ile anlaştığını açıkladı.

Zarrab’ın hayatının belgesel mi yoksa dizi olarak mı yayınlanacağı ise henüz kesinleşmedi.

Bu gelişme, yıllardır Türkiye ve Amerika’da gündemde olan Zarrab dosyasına yeni bir boyut kattı.