Resul Emrah Şahan'a ceza kestiği Torunlar ve İmamoğlu soruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasına, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da dahil edildi. Daha önce “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyım atanan Şahan, bu kez “icbar suretiyle irtikap” ve “örgüte üye olma” suçlamalarıyla Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilerek tutuklandı.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı savcılık sorgusunda Şahan'ın önüne koyulan suçlamalara ve Şahan'ın ifadesine ulaştı.

Şişli'nin kalbine 'Taşyapı' hançeri! Bakanlık önünü açtı

EMRULLAH TURANLI'NIN BAHSETTİĞİ ARAZİ BAKANLIĞA AİT

Şahan'a yöneltilen suçlamalardan biri de Emrullah Turanlı’nın alınan ifade. Turanlı verdiği ifadede Şahan'ın belediye meclis üyesi olduğu dönemde arazisi üzerinden tehdit edildiğini iddia etmişti. İddialara yönelik Şahan, Turanlı’nın iddialarına o yıllarda böyle bir yetkisinin olmadığını kendisini tanımadığı hiç yan yana gelmediğini ifade etti. Ayrıca Turanlı’nın bahsettiği arazinin zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olduğunu söyledi.

Torunlar'a ceza kesmesine ilişkin Şahan ise bu konuyu direkt Mehmet Torunlar’la görüştüğünü ifade etti. Şahan, “Adem'in istemiş olduğu iddia edilen 10.000.000 Dolarlık parayı kabul etmem söz konusu değildir. Biraz önceki ifademde de belirttiğim üzere Metin isimli şahıs kendi hatalarından kaynaklı olarak sorun çözemediği için bu konuyu bu şekilde ifade ettiğini düşünüyorum. İddia ettiği gibi söz konusu ceza itiraz üzerine değil, eksikleri tamamlamaları üzerine indirilmiştir. Mehmet Torunlar ile yaptığımız toplantıda da aynı sorunu yaşadık. Mehmet Torunlar'a ısrarla kendi hatalarından kaynaklı bu cezanın yazıldığını, bu hatayı düzeltmeden bu cezanın değişmesinin mümkün olmadığını teknik olarak anlatmama rağmen kendisi ısrarla bu cezayı iptal etmemi söyledi.” dedi.

ŞAHAN'A EKREM İMAMOĞLU İLE YAKINLIĞI SORULDU

Şahan’a yöneltilen bir diğer soru ise Ekrem İmamoğlu ile ilişkisine dair oldu. İfadelerde “İmamoğlu’na çok yakın” olduğu iddia edilirken, Şahan “İPA Başkanlığı ve Beylikdüzü Proje Koordinatörlüğü yaptım. İlişkimiz, başkanın dediğini yaptıran değil, yanlış bir durum varsa uyaran bir ilişkiydi” diye yanıt verdi.