Resul Emrah Şahan kimsenin bilmediği geçmişini anlattı! 3 arkadaşın kaderi Silivri'de kesişti

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile beraber 19 Mart'ta gözaltına alınıp, 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Yine aynı operasyonlarda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün de tutuklananlar arasında.

Yine bir bürokrat olan ve aynı zamanda MS hastası olan Tayfun Kahraman da 2019 yılında İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak göreve başlamış, 25 Nisan 2022’de Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Son dakika | Tayfun Kahraman'dan tahliyesi için ikinci başvuru

Şişli Belediye Başkanı Şahan , daha önce 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. 12 Eylül’de ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle ikinci kez tutuklanmasına karar verilmişti.

Şahan'ın avukatları tarafından yapılan itirazlara henüz mahkemeden olumlu bir yanıt gelmedi. Şahan geçtiğimiz günlerde “Silivri No:9” adlı besteyi cezaevinden besteleyip sosyal medya hesabından paylaştı. Şahan'ın bestesini ünlü piyanist Dengin Ceyhan icra etti. Beste ve müzik dinleyenlerin de beğenisini kazandı.

Resul Emrah Şahan Silivri'de besteledi: Ünlü piyanist icra ettiYine tutuklu isimlerden olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün 30 Temmuz tarihinde Silivri'de 30 Temmuz tarihinde dünya evine girdi. Sinem Keleş, cezaevi önünde basına kısa bir açıklama yaparak "Silivri’nin duvarlarının, tel örgülerinin umudu, sevgiyi, aşkı yenemeyeceğini, baskıya, zulme engel olamayacağını gösteriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Silivri'deki ikinci nikah: Dilek İmamoğlu'nun şahitliğine izin verilmedi

ÜÇÜNÜN DE KADERİ SİLİVRİ DE BİRLEŞTİ

Tutuklu belediye başkanı Şahan bugün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Şahan; Gürkan Akgün ve Tayfun Kahraman ile 24 senelik arkadaş olduklarını ve yolculuklarının Silivri'de kesiştiğini yazdı.

Şahan, iki arkadaşını bazen avukat görüşlerinde uzaktan gördüğünü ve konuşmaya gerek bile kalmadığını söyledi. Üniversite döneminde Tayfun Kahraman'ın üst dönem olmasına rağmen Akgün ve kendisi ile takıldığını ifade eden Şahan, Mimar Sinan rıhtımında yaşadıkları anıları yazdı.

Silivri'de olmalarının tesadüf olmadığını kaydeden Şahan, kariyerlerinin hiç CEO, CFO kademeleri gibi yıldızlı olmadığını, tozlu kafelerde vestiyerlik yaptıklarını, işsiz kaldıklarını ve afişler astıklarını belirtti. Son 3 senedir Tayfun Kahraman'a ziyaretçi olduklarını ancak 8 aydır beraber kaldıklarını kaydeden Şahan son olarak "Şimdi siz 24 yılı böyle geçirmiş, harcı sağlam bu zemini yıkabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

Resul Emrah Şahan'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım şu şekilde: