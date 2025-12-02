Resmen başladı: E-skuterlerde yeni dönem

Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre, coğrafi çitleme tanımı yönetmeliğe eklendi. Belirli alanlara girişler ve eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak.

VERİ PAYLAŞIMI SIKILAŞTIRILDI

İşletmecilerin, e-skuterlerin seri, plaka ve konum bilgilerini U-Net sistemine anlık veya düzenli aralıklarla iletmesi zorunluluğu güçlendirildi. Sürüşteki skuterlerin konumu 3 dakikada bir, sürüş bitiminde 10 dakika içinde, sürüş dışı her hareket ise anlık bildirilecek. İşletmeciler aylık kaza ve şikâyet verilerini de sisteme işleyecek.

Elektrikli skuterla bu yollara girene 6 bin 923 lira ceza kesiliyor

İZİN SÜRESİ 2 YIL OLDU

E-skuter işletmelerine verilen izin süresi 2 yıl olarak belirlendi. Süre bitiminde yeni başvuru olmaması halinde, harcın ödenmesi koşuluyla izin 1 yıl uzatılabilecek. İşletmeler, bir bölgede izinli skuter sayısının en az %70'ini (Kasım-Şubat arası %40) ve en fazla %130'unu bulundurabilecek.

Otomobille skuter çarpıştı! 21 yaşındaki genç ağır yaralı

7/24 ÇAĞRI MERKEZİ VE YERLİ ÜRETİM ŞARTI

İşletmelerin 7 gün 24 saat hizmet veren bir çağrı merkezi veya mobil uygulama bulundurması zorunlu hale getirildi. Uygulamalarda konum, şarj durumu, yasak bölgeler ve anlık ücret gibi bilgiler yer alacak. Ayrıca, işletmelerin kullanacağı skuterlerin en az %30'unun TSE belgeli yerli üreticilerden temin edilmesi şartı getirildi. Bu madde 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek.