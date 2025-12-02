Resmen başladı: E-skuterlerde yeni dönem

Resmen başladı: E-skuterlerde yeni dönem
Yayınlanma:
Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlandı. İzin süreleri, coğrafi çitleme, veri paylaşımı ve yerli üretim şartı gibi alanlarda yeni düzenlemeler getirildi.

Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre, coğrafi çitleme tanımı yönetmeliğe eklendi. Belirli alanlara girişler ve eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak.

VERİ PAYLAŞIMI SIKILAŞTIRILDI

İşletmecilerin, e-skuterlerin seri, plaka ve konum bilgilerini U-Net sistemine anlık veya düzenli aralıklarla iletmesi zorunluluğu güçlendirildi. Sürüşteki skuterlerin konumu 3 dakikada bir, sürüş bitiminde 10 dakika içinde, sürüş dışı her hareket ise anlık bildirilecek. İşletmeciler aylık kaza ve şikâyet verilerini de sisteme işleyecek.

Elektrikli skuterla bu yollara girene 6 bin 923 lira ceza kesiliyorElektrikli skuterla bu yollara girene 6 bin 923 lira ceza kesiliyor

İZİN SÜRESİ 2 YIL OLDU

E-skuter işletmelerine verilen izin süresi 2 yıl olarak belirlendi. Süre bitiminde yeni başvuru olmaması halinde, harcın ödenmesi koşuluyla izin 1 yıl uzatılabilecek. İşletmeler, bir bölgede izinli skuter sayısının en az %70'ini (Kasım-Şubat arası %40) ve en fazla %130'unu bulundurabilecek.

Otomobille skuter çarpıştı! 21 yaşındaki genç ağır yaralıOtomobille skuter çarpıştı! 21 yaşındaki genç ağır yaralı

7/24 ÇAĞRI MERKEZİ VE YERLİ ÜRETİM ŞARTI

İşletmelerin 7 gün 24 saat hizmet veren bir çağrı merkezi veya mobil uygulama bulundurması zorunlu hale getirildi. Uygulamalarda konum, şarj durumu, yasak bölgeler ve anlık ücret gibi bilgiler yer alacak. Ayrıca, işletmelerin kullanacağı skuterlerin en az %30'unun TSE belgeli yerli üreticilerden temin edilmesi şartı getirildi. Bu madde 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Türkiye
Şişli’de silahlı saldırı: Şüpheli her yerde aranıyor
Şişli’de silahlı saldırı: Şüpheli her yerde aranıyor
Şanlıurfa'da inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi