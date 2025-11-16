Otomobille skuter çarpıştı! 21 yaşındaki genç ağır yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde skuterle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada skuterin sürücüsü 21 yaşındaki Ramiz A. ağır şekilde yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi OSB 2’nci Cadde üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen feci kazada edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Coşkun T.'nin kullandığı 16 KIE 98 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada Ramiz A. idaresindeki skuterle çarpıştı.
BAŞINI KALDIRIMA ÇARPARAK AĞIR YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle skuterden savrulan Ramiz A. başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Ramiz A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)