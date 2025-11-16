Otomobille skuter çarpıştı! 21 yaşındaki genç ağır yaralı

Otomobille skuter çarpıştı! 21 yaşındaki genç ağır yaralı
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobille çarpışan skuterin sürücüsü Ramiz A., kazada ağır şekilde yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde skuterle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada skuterin sürücüsü 21 yaşındaki Ramiz A. ağır şekilde yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi OSB 2’nci Cadde üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen feci kazada edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Coşkun T.'nin kullandığı 16 KIE 98 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada Ramiz A. idaresindeki skuterle çarpıştı.

bursada-otomobille-carpisan-skuterin-su-1017542-301891.jpg

BAŞINI KALDIRIMA ÇARPARAK AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle skuterden savrulan Ramiz A. başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.

Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı skuter sürücüsü hayatını kaybettiBayrampaşa’da otomobilin çarptığı skuter sürücüsü hayatını kaybetti

Sahilde oturan 15 yaşındaki çocuğun üzerine skuter düştü!Sahilde oturan 15 yaşındaki çocuğun üzerine skuter düştü!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

bursada-otomobille-carpisan-skuterin-su-1017562-301891.jpg

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ramiz A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Türkiye
Kontrolden çıkan cip kamyonetle çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi
Kontrolden çıkan cip kamyonetle çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi
Özgür Özel, KKTC’de Cumhurbaşkanı Erhürman'ın resepsiyonuna katıldı
Özgür Özel, KKTC’de Cumhurbaşkanı Erhürman'ın resepsiyonuna katıldı