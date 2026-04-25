Reklamı kapatmak istedi, hesabı boşaltıldı: Banka tazminat ödeyecek!

İzmir’de 17 Ekim 2023 tarihinde yaşanan olayda S.P. isimli kişi, telefonunda film izlediği sırada ekranda çıkan reklamı kapatmak için üst bölümde yer alan "X" işaretine dokundu. Bu işlem sonrası telefon ekranının kilitlendiği, ekran ışığının yanıp sönmeye başladığı ve cihazın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

GECE BOYUNCA HESAPLARI BOŞALTTILAR

S.P. sabah uyandığında mobil bankacılık üzerinden bilgisi ve rızası dışında 10 bin lira kredi çekildiğini, ayrıca vadeli hesabının bozdurularak toplam 263 bin 537 liranın üçüncü kişilere aktarıldığını tespit etti. Bunun üzerine avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla yargı süreci başlatıldı.

TEKNİK ALTYAPIDA GÜVENLİK AÇIĞI BELİRLENDİ

İzmir 6’ncı Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada hazırlanan bilirkişi raporunda mobil uygulamanın tüketicilere iki bileşenli doğrulama (2FA) güvenlik protokolünü ayarlayabilecek bir arayüz sunmadığı ifade edildi. Raporda teknik arayüzde güvenlik eksikliği bulunduğu ve bankanın olayda teknik hata ve eksiklikten sorumlu olduğu değerlendirmesi yer aldı.

MAHKEME KUSUR ORANINI BELİRLEDİ

Kararı değerlendiren mahkeme, bankaların internet bankacılığı sistemlerinde güvenlik için gerekli tüm tedbirleri almak ve sistemlerini güncel teknolojik gelişmelere uygun hale getirmekle yükümlü olduklarını vurguladı. Ayrıca bankaların, işlemi gerçekleştiren kişinin gerçek müşteri olup olmadığını tespit etmeye yönelik altyapıyı sağlaması gerektiği ifade edildi.

Mahkeme, olayda bankayı yüzde 70 oranında kusurlu, S.P’yi ise yüzde 30 oranında kusurlu buldu.

FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNAT

Karara göre bankanın yüzde 70 kusur oranına karşılık gelen 184 bin 415 liralık maddi tazminatı en yüksek mevduat faiziyle birlikte S.P’ye ödemesine hükmedildi.

"MÜŞTERİYİ KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUKTUR"

Kararı değerlendiren S.P'nin avukatı Şenay Geçkil şu ifadeleri kullandı: