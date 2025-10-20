Polisi yumruklayıp silahını almaya çalıştı! Serbest bırakıldı

Olay, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yürüten sivil trafik ekipleri, otomobiliyle tehlikeli manevralar yaparak drift atan bir sürücüyü tespit ederek durdurdu. Sürücü, kendisine trafik kurallarını ihlal ettiği için cezai işlem uygulamak isteyen polis memuruna önce sözlü olarak tepki gösterdi. Hakaretlerle başlayan gerginlik, kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü.

ARBEDE ANLARI VE GÖZALTI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis memuruna saldıran sürücü, belindeki hizmet tabancasını almaya yeltendi. Bu sırada çıkan arbedede polis memuru, aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı. Yere yansıyan boğuşmanın ardından polis memuru, saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ayrıca, arbede sırasında polis memurunun yere düşen tabletinin bir vatandaş tarafından alınarak kendisine teslim edildiği anlar da yer aldı.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürücünün serbest bırakıldığı belirtildi.