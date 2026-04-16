Polis okul önünde saldırganı etkisiz hale getirdi: Çatışa çatışa 3 sokak geçti

Polis KADES ihbarıyla geldiği olay yerinde saldırganın ateş açması sonucu 3 sokak ilerideki okul önüne kadar geldi. Gece saatlerinde yaşanan olayda saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak yakalanan saldırganın annesi ve eşini darp ettiği öğrenildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, eşi ve annesini darbeden bir şahıs, KADES ihbarı üzerine bölgeye gelen emniyet güçlerine tüfekle ateş açtı. Çıkan çatışma ve yaşanan kovalamaca sonucunda saldırgan, bir okulun önünde vurularak yaralı halde ele geçirildi.

ÇATIŞA ÇATIŞA 3 SOKAK GEÇTİ

Olay, gece saatlerinde Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak’ta meydana geldi. Bir kadının KADES uygulaması üzerinden yaptığı acil ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, 41 yaşındaki Tuncay E.’nin annesini ve eşini darbetmekte olduğunu tespit etti. Polisleri karşısında gören şüpheli, elindeki tüfeği ekiplere doğrultarak rastgele ateş açmaya başladı. Bölgeye takviye ekipler ve özel harekat polisleri sevk edilirken, çevre emniyete alındı.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı'nda 'okul güvenliği' toplantısı: Alınan kararlar açıklandıİçişleri Bakanlığı'nda 'okul güvenliği' toplantısı: Alınan kararlar açıklandı

Elindeki tüfekle polise direnmeye devam eden şüpheli, çatışma eşliğinde olay yerinden uzaklaşarak 3 sokak boyunca ilerledi.

POLİS OKUL ÖNÜNDE SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, çatışmanın 3 sokak ilerideki bir okulun önünde son bulduğu, Tuncay E.'nin burada emniyet güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Yaralı olarak yakalanan şüpheliye ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tuncay E. tedavi altına alınırken, yaşanan olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Annesini ve eşini darbeden saldırganın polise silahlı mukavemeti, bölgede büyük hareketliliğe neden oldu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Türkiye
Mersin' de hasadı başladı: Kilosu 800 lira, Araplar ve Avrupalılar almak için sıraya girdi
Mersin' de hasadı başladı: Kilosu 800 lira, Araplar ve Avrupalılar almak için sıraya girdi
Deniz çayırı temizlerken yakalandılar
Deniz çayırı temizlerken yakalandılar
Türkiye'nin en kısa feribot hattı: 2 saatlik mesafe 50 saniyeye düştü
Türkiye'nin en kısa feribot hattı: 2 saatlik mesafe 50 saniyeye düştü