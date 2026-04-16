Polis okul önünde saldırganı etkisiz hale getirdi: Çatışa çatışa 3 sokak geçti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, eşi ve annesini darbeden bir şahıs, KADES ihbarı üzerine bölgeye gelen emniyet güçlerine tüfekle ateş açtı. Çıkan çatışma ve yaşanan kovalamaca sonucunda saldırgan, bir okulun önünde vurularak yaralı halde ele geçirildi.

ÇATIŞA ÇATIŞA 3 SOKAK GEÇTİ

Olay, gece saatlerinde Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak’ta meydana geldi. Bir kadının KADES uygulaması üzerinden yaptığı acil ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, 41 yaşındaki Tuncay E.’nin annesini ve eşini darbetmekte olduğunu tespit etti. Polisleri karşısında gören şüpheli, elindeki tüfeği ekiplere doğrultarak rastgele ateş açmaya başladı. Bölgeye takviye ekipler ve özel harekat polisleri sevk edilirken, çevre emniyete alındı.

Elindeki tüfekle polise direnmeye devam eden şüpheli, çatışma eşliğinde olay yerinden uzaklaşarak 3 sokak boyunca ilerledi.

POLİS OKUL ÖNÜNDE SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, çatışmanın 3 sokak ilerideki bir okulun önünde son bulduğu, Tuncay E.'nin burada emniyet güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Yaralı olarak yakalanan şüpheliye ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tuncay E. tedavi altına alınırken, yaşanan olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Annesini ve eşini darbeden saldırganın polise silahlı mukavemeti, bölgede büyük hareketliliğe neden oldu. (DHA)