Pazar yerinde korkutan yangın! Alan boşaltıldı

Yangın, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi’ndeki Teleferik Kapalı Pazar Alanı’nda meydana geldi.

Yıldırım yangına yol açtı! 3 tekne kullanılamaz hale geldi

Trafo odasından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

PAZAR ALANI BOŞALTILDI

Polis ekipleri güvenlik amacıyla pazar alanını boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

TESİSAT KABLOLARI KISA DEVRE YAPTI

Elektrik idaresi ekiplerinin yaptığı incelemede, dumanın trafodan değil, trafo odasında bulunan pazar yerine ait havalandırma tesisat kablolarının kısa devre yapmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Dumandan etkilenen 1 kişi olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.