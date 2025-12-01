Park halindeki araçta ölü olarak bulundu!

Park halindeki araçta ölü olarak bulundu!
Yayınlanma:
Mardin’in Artuklu ilçesinde Mehmet Mansur Barak (27), park halindeki aracında başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi’nde meydana gelen olayda, park halindeki araçta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Ege Üniversitesi’nde oturma eylemi! Depremzede öğrencilere: Ya 19 bin lira verin ya da buradan gidinEge Üniversitesi’nde oturma eylemi! Depremzede öğrencilere: Ya 19 bin lira verin ya da buradan gidin

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

park-halindeki-aracinda-basindan-vurulmu-1041903-309173.jpg

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında Mansur Barak olduğu belirlenen bu kişinin başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yine motosikletli saldırı: Pizza dükkanına kurşun yağdırdılarYine motosikletli saldırı: Pizza dükkanına kurşun yağdırdılar

Barak’ın cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Türkiye
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Mardin’deki 3 kişilik aile cinayetinde gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı
Mardin’deki 3 kişilik aile cinayetinde gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı
Kocaeli’de yürekleri ısıtan olay! İtfaiye eri hiç düşünmeden kendi maskesini verdi
Kocaeli’de yürekleri ısıtan olay! İtfaiye eri hiç düşünmeden kendi maskesini verdi