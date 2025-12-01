Park halindeki araçta ölü olarak bulundu!

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi’nde meydana gelen olayda, park halindeki araçta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında Mansur Barak olduğu belirlenen bu kişinin başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Barak’ın cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.