Pap, 14. Leo, Minguzzi ailesiyle görüşecek
Türkiye'ye gelen Papa 14. Leo, Kadıköy'de vahşice bıçaklanarak katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ile görüşecek.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara ve İstanbul'daki ziyaretlerinin ardından bugün Bursa'nın İznik ilçesinde Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin düzenlenen törene katıldı.

PAZAR GÜNÜ MİNGUZZİ AİLESİYLE GÖRÜŞECEK

Papa'nın, Kadıköy'de, bıçaklanarak vahşice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ile görüşeceği öğrenildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "yüksek düzeyde özel nitelikli" görüşmeyi duyurdu.

Yasemin Minguzzi'nin paylaşımı şöyle:

"Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği ve bu kabulün ziyaretin resmi programında yer alan yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olduğu bildirilmiştir."

ekran-goruntusu-2025-11-28-194706.png

