Özgür Özel'den Erdoğan'a hodri meydan: Sen Gezi'yi yayınla ben Manavgat'ı yayınlayacağım

CHP'nin bu akşam Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapacağı büyük miting programına katılacak olan parti lideri Özgür Özel, mitingten önce partisinin genel merkezinde Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ı konuk etti. İki lider yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Özel basın toplantısında yaptığı konuşmada CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yapılan operasyona dair konuştu.

"MANAVGAT BELEDİYESİ'NE DE ÇÖKECEKLERDİ

YSK'nın hakim görevlendirmesi olmasa partinin CHP'den gideceğini ifade eden Özel şöyle konuştu:

Manavgat'ta, yolsuzluğun ortaya çıktığı dakika ben gereğini yaptım mı yaptım? Dedim ki, "Hırsızın partisi olmaz." O baklava kutusunu önce altı oklarla servis ettiler. Belediye... dört meclis üyemizi aldılar, dördü partiden istifa etti, dört yeni CHP'li gitti. Dört tane daha aldılar seçimi kazanmak için. Yüksek Seçim Kurulu, bizim lehimize verilmesi gereken kararları vermemek için rapor olan ilçe seçim kurulu başkanı ki savcının eşiydi, onun yerine bir hakim görevlendirmese Manavgat Belediyesi'ne de çökeceklerdi.

"DEŞİFRE ETTİK"

Özel, rüşvet görüntülerinde olan kişinin aslında bir ay önce gözaltına alınıp bu görüntülerde yer alması için serbest bırakıldığını deşifre ettiklerini söyledi.

Biz o noktada, o üzerine altı ok koydukları baklava kutusunun mizansen olduğunu, baklavacı rüşvetçinin bir ay önce tutuklanıp gözaltına alınıp tutulup sonra mizansen yapmak üzere serbest bırakıldığını deşifre ettik.

"32 SAATLİK GÖRÜNTÜ İDDİASI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Temmuz tarihinde Ankara’da Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde kullandığı, "Madem elinde 32 saat video kaydı var, versene mahkemeye. Madem size karşı kumpas var gidersin mahkemeye bunun hesabını sorarsın. Ama bunu yapmıyorsun." sözlerine değinen Özel şöyle dedi:

Bana diyor ki, "32 saatlik görüntü vardı." Arkadaşlarımız 32 saatlik bütün görüntülerden aslında gördüğümüz o sahnenin orada başlamadığını, o kutunun oraya nasıl konulduğunu içeri giren polislerin bildiğini, baklavacının dışarıda polislerle temasını görüntülerden önce ispatladık.

ERDOĞAN'A MEYDAN OKUDU: SEN GEZİ'Yİ YAYINLA BEN MANAVGAT'I

Özel konuşmasının son kısmında Erdoğan'a söz konusu görüntüler üzerinden meydan okudu. Gezi döneminde Erdoğan'ın kullandığı, "başörtülü bacıma saldırdılar" sözlerini ve görüntüleri yayınlayacağı ifadelerini hatırlatan CHP Lideri, 'hodri meydan' dedi ve Erdoğan'ın o görüntüleri yayınlaması halinde kendisinin de Manavgat görüntülerini yayınlayacağını belirtti.