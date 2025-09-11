Özgür Özel'den 15 Eylül öncesi Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki çalışma ofisinde Medyascope'den Ruşen Çakır'a konuştu.

Ruşen Çakır'ın 15 Eylül’deki kurultay davasına ilişkin sorusunu Özel, İstanbul İl Kurultayına ilişkin çıkan esastan ret kararını hatırlatarak “Bugünkü karardan sonra CHP aleyhine bir karar çıkmasını beklemiyorum” ifadeleri ile yanıtladı.

Özel, yaptığı konuşmada, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayına ilişkin açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşması öncesi de CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

Özel, “CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir” dedi.

“BU CHP İÇİ KAVGA DEĞİL, AKP OPERASYONU”

Sürecin “iç mücadele” olarak yansıtılmasına karşı çıkan Özel, “AK Parti iktidarına teslim olmuş ya da iş birliği yapmış birilerinin Cumhuriyet Halk Partisi karşısındaki operasyonu” dedi. Kadıköy’deki mitinge dikkat çeken Özel, “Sadece değişimciler değil, değişim vakti değil diyenler de oradaydı. CHP, kayyuma karşı bir bütün halinde durdu” açıklamasını yaptı.

