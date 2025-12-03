Özgür Özel İmamoğlu'nu ziyaret edecek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 23 Mart tarihinden bu yana Silivri'de. Cezaevine girmesinin ardından her hafta ziyaretine giden CHP Lideri Özgür Özel, adaylarının özgürlüğü için her hafta iki defa 'eylem' olarak nitelediği mitinglerine devam ediyor.

KURULTAYDAN SONRA İLK

CHP'nin 39'ncu olağan kurultayı nedeni ile eylem ve ziyaretlerine bir süre ara veren Özel, bugün yeniden genel başkan seçilmesinin ardından ilk defa İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Özel İmamoğlu'nun yanı sıra diğer tutuklu belediye başkanları ve İBB çalışanları ile de görüşecek.

AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

CHP'nin liderinin ziyaret sonrası bir açıklama yapması ve gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

AKŞAMINA MİTİNG

CHP Lideri Özel "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 73'üncüsün için bugün ziyaretin ardından . Güngören'e geçecek. Özel'in hem ziyaretin ardından hem de mitingde gündeme dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

