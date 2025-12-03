Özgür Özel İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Özgür Özel İmamoğlu'nu ziyaret edecek
Yayınlanma:
Bir süredir 39'ncu olağan kurultay nedeni ile hem mitinglerine hem de Silivri ziyaretlerine ara veren Özgür Özel, kurultayda rekor oy ile yeniden genel başkan seçilmesinin ardından bugün İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret edecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 23 Mart tarihinden bu yana Silivri'de. Cezaevine girmesinin ardından her hafta ziyaretine giden CHP Lideri Özgür Özel, adaylarının özgürlüğü için her hafta iki defa 'eylem' olarak nitelediği mitinglerine devam ediyor.

KURULTAYDAN SONRA İLK

CHP'nin 39'ncu olağan kurultayı nedeni ile eylem ve ziyaretlerine bir süre ara veren Özel, bugün yeniden genel başkan seçilmesinin ardından ilk defa İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Özel İmamoğlu'nun yanı sıra diğer tutuklu belediye başkanları ve İBB çalışanları ile de görüşecek.

kruutlay.jpg

AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

CHP'nin liderinin ziyaret sonrası bir açıklama yapması ve gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

AKŞAMINA MİTİNG

CHP Lideri Özel "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 73'üncüsün için bugün ziyaretin ardından . Güngören'e geçecek. Özel'in hem ziyaretin ardından hem de mitingde gündeme dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Türkiye
İşte faturalar: Şirketi kurduğu gibi ESK ile anlaştı! ‘Genç boğalar’ hep ondan alınmış
İşte faturalar: Şirketi kurduğu gibi ESK ile anlaştı! ‘Genç boğalar’ hep ondan alınmış
Sağlık Müdürlüğü'nden hard diskleri çalaken yakalandı!
Sağlık Müdürlüğü'nden hard diskleri çalaken yakalandı!
Özgür Özel tebrik için arayan genel başkanları saydı: Bir tek o aramamış
Özgür Özel tebrik için arayan genel başkanları saydı: Bir tek o aramamış