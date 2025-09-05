Özgür Çelik'ten Alaattin Köseler paylaşımı

CHP İl Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atan Özgür Çelik, Köseler'in tahliye kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Çelik, "Aylardır, haksız ve hukuksuz şekilde cezaevinde tutulan Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler biraz önce serbest kaldı. Bu vesileyle bir kez daha, altını çiziyorum: Yargılamaların tamamı tutuksuz yapılmalıdır" dedi.

Sitemizi

Haberler'de takip edin