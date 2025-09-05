Özgür Çelik'ten Alaattin Köseler paylaşımı

Özgür Çelik'ten Alaattin Köseler paylaşımı
Yayınlanma:
CHP İl Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atan Özgür Çelik, Köseler'in tahliye kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Çelik, "Aylardır, haksız ve hukuksuz şekilde cezaevinde tutulan Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler biraz önce serbest kaldı. Bu vesileyle bir kez daha, altını çiziyorum: Yargılamaların tamamı tutuksuz yapılmalıdır" dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, CHP'li belediyeleri yönelik başlatılan soruşturmalarda 27 Şubat günü evine düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınmış, 3 Mart'ta ise tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve beraberindeki 12 tutuklu isim, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan duruşmanın üçüncü gününde tahliye edildi.

"YARGILAMALARIN TAMAMI TUTUKSUZ YAPILMALIDIR"

CHP İl Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atan Özgür Çelik, Köseler'in tahliye kararını şu sözlerle değerlendirdi:

"Aylardır, haksız ve hukuksuz şekilde cezaevinde tutulan Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler biraz önce serbest kaldı. Bu vesileyle bir kez daha, altını çiziyorum: Yargılamaların tamamı tutuksuz yapılmalıdır.

Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımız görevlerinin başına dönmelidir. İddianameler bir an önce hazırlanmalıdır. Hukuki süreçler siyaseti dizayn aracı olmaktan çıkarılmalıdır."

zgur-celik.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

