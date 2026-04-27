Özel'den 'kitabımızda yok yok' diyen Erdoğan'a: Düşman hukuku uygulayanla konuşmam

En son yerel seçimler sonrasındaki normalleşme sürecinde görüşen Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki ipler, CHP'ye yönelik operasyonların ardından koptu.

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Resepsiyonu'na katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz" sorusu yöneltildi.

Erdoğan bu soruya, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim." şeklinde yanıt vermişti.

ÖZEL'DEN BİR YANIT DAHA: DÜŞMAN HUKUKU UYGULAYANLA KONUŞMAM

Erdoğan'ın görüşme sinyaline ilk olarak Bursa'da tutuklu belediye başkanı Bozbey'i ziyaret etmesinin ardından yanıt veren Özel, AKP Genel Başkanı Erdoğan ile olası görüşme için “düşman hukuku” uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini söylemişti.

Dün partisinin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi kapsamında Sakarya'da konuşan Özel bu konuda bir açıklama daha yaptı. Partisine düşman hukuku uygulandığını bir kere daha vurgulayan Özel, bu sona ermediği sürece Erdoğan ile görüşmeyeceğini söyledi.

"Geçen gün mecliste resepsiyon var. Gazeteciler soruyor, Sayın Erdoğan diyor ki, "Tabii elbette ana muhalefetle görüşürüm" diyor. Şuradan açıkça söyleyeyim: Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin elbette ihtiyacı olan, iç cephenin güçlenmesidir. Elbette tansiyonun düşmesi önemlidir. Elbette bugünün ana muhalefetinin, son seçim itibarıyla ama yapılan son seçimlerin birinci partisinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu gün gibi bugün de birinci partisinin Türkiye'nin meselelerinde birlikte davranması hiç kimsenin şaşırmayacağı bir şeydir.

Ama rakiplerine düşman hukuku uygulayanlar, masada otururken balta çekip saldıranlar şimdi dönüp de oturalım konuşalım demesinler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşman hukuku uygulayan kimseyle oturup konuşmam, kimseyle! O demokrasi düşmanı baltanı gömeceksin. O baltanı atacaksın, yakacaksın. Türkiye'nin kurucu partisine, onun üyelerine, milletin seçilmiş belediye başkanlarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin belirlediğimiz Cumhurbaşkanı adayına, milletimiz takdir ederse bir sonraki Cumhurbaşkanına ve bir sonraki iktidar partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızca saldırmayacaksın."