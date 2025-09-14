Özdağ, Erdoğan'ın CHP amacını açıkladı

Özdağ, Erdoğan'ın CHP amacını açıkladı
Yayınlanma:
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, CHP'nin bir devlet operasyonu ile karşı karşıya olduğunu, partinin açık bir şekilde parçalanmaya çalışıldığını ifade edip Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın neden bunu amaçladığını açıkladı.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ verdiği son röportajda CHP'ye yapılan operasyonlara değindi. Saygı Öztürk'e konuşan Özdağ, cezaevine girmesinin ardından CHP yönetimi ile hiç olmadığı kadar yoğun temas içerisinde olduğunu açıkladı.

"BİZ MUHALİFLER AMERİKA'DAKİ SİYAHİLERE BENZİYORUZ"

Türkiye'de muhalefetin düşman ceza hukukuna maruz kaldığını ifade eden Özdağ, bütün muhaliflerin bir şekilde iktidar baskısı altında olduğunu belirtti, Türkiye'deki muhalifleri 1960'lara kadar Amerika'nın güney eyaletlerinde yaşayan siyahilere benzetti.

  • "Düşman ceza hukukunun uygulandığı bir ülkede, bütün muhalif siyasetçiler bir şekilde iktidarın baskısı altındadır. Zafer Partisi, düşman ceza hukuku uygulamasına maruz kalan ilk partidir. 19 Mart sonrasında CHP'ye karşı başlatılan operasyon, 20 Ocak'ta Zafer Partisi'ne karşı başlatılmıştı. Biz Türkiye'deki muhalifler, 1960'lara kadar Amerika'nın güney eyaletlerinde yaşayan siyahilere benziyoruz.

ERDOĞAN'IN CHP AMACINI AÇIKLADI

CHP'ye yerel seçimlerin ardından yapılan operasyonların partiyi parçalama amacı güttüğünü ifade eden Özdağ, Erdoğan'ın bir sonraki seçimlerde seçilemeyeceği için seçilmesinin önünü muhalefeti parçalayarak açma stratejisi uyguladığını ifade etti.

  • Amaç, CHP'yi güçsüzleştirmek. Erdoğan kendisi seçilemeyeceği için seçilmesinin önünü, muhalefeti parçalayarak açma stratejisi uyguluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Meteorolojiden gök gürültülü yağış uyarısı! Marmara için de uyarı yapıldı
Meteorolojiden gök gürültülü yağış uyarısı!
Bursa'da silahlı çatışma! 1 kişi ağır yaralandı
Bursa'da silahlı çatışma! 1 kişi ağır yaralandı