Özdağ, Erdoğan'ın CHP amacını açıkladı

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ verdiği son röportajda CHP'ye yapılan operasyonlara değindi. Saygı Öztürk'e konuşan Özdağ, cezaevine girmesinin ardından CHP yönetimi ile hiç olmadığı kadar yoğun temas içerisinde olduğunu açıkladı.

"BİZ MUHALİFLER AMERİKA'DAKİ SİYAHİLERE BENZİYORUZ"

Türkiye'de muhalefetin düşman ceza hukukuna maruz kaldığını ifade eden Özdağ, bütün muhaliflerin bir şekilde iktidar baskısı altında olduğunu belirtti, Türkiye'deki muhalifleri 1960'lara kadar Amerika'nın güney eyaletlerinde yaşayan siyahilere benzetti.

"Düşman ceza hukukunun uygulandığı bir ülkede, bütün muhalif siyasetçiler bir şekilde iktidarın baskısı altındadır. Zafer Partisi, düşman ceza hukuku uygulamasına maruz kalan ilk partidir. 19 Mart sonrasında CHP'ye karşı başlatılan operasyon, 20 Ocak'ta Zafer Partisi'ne karşı başlatılmıştı. Biz Türkiye'deki muhalifler, 1960'lara kadar Amerika'nın güney eyaletlerinde yaşayan siyahilere benziyoruz.

ERDOĞAN'IN CHP AMACINI AÇIKLADI

CHP'ye yerel seçimlerin ardından yapılan operasyonların partiyi parçalama amacı güttüğünü ifade eden Özdağ, Erdoğan'ın bir sonraki seçimlerde seçilemeyeceği için seçilmesinin önünü muhalefeti parçalayarak açma stratejisi uyguladığını ifade etti.