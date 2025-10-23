Öz kızını 7 yıl boyunca istismar eden babaya alt sınırdan ceza!

Nilay Abdal / Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Kadına ve çocuğa karşı işlenen suçların ayyuka çıktığı Türkiye’de, İstanbul’da, kızını 12 yaşından 19 yaşına dek istismar eden baba hakkında açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.

ALT SINIRDAN 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI!

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, 16 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan sanık hakkında “altsoya karşı zincirleme basit cinsel istismar” suçundan 15 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezada indirim uygulanmasına hükmederken sanık hakkındaki cezayı alt sınırdan uyguladı. Mağdur çocuğun avukatı, karara itiraz ederek cezanın artırımı için talepte bulunacaklarını açıkladı.

DİĞER KIZINA İSTİSMARA “KOVUŞTURMAYA YER YOK” KARARI!

Sanığın, 12 yaşında olan diğer kızını da istismar ettiği ileri sürülmüş ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştu. Yapılan şikayet sonucunda sanık hakkında “cinsel taciz” suçundan kovuşturma başlatıldığı fakat “cinsel istismar” suçundan ek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildiği öğrenildi.

ÇOCUĞUNU ANNESİNE ZARAR VERMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın çocuğa para, telefon ve araba gibi vaatlerle istismarda bulunduğu ve çocuk buna karşı çıktığında ise sanığın tehditlerinin başladığı aktarılmıştı.

İddianamede sanığın, mağdur çocuk yaşadıklarını annesine ve polise anlatacağını söylediğinde “Senin anneni öldürürüm, ben hapse girerim onlar mezara girer. Seni öldürmem, bu olanları gör ki vicdan azabından öl” ifadelerini kullandığı belirtilirken “Şüpheli savunmasında suçlamayı kabul etmemiş ise de müştekinin dosyaya sunmuş olduğu mesaj içerikleri gözetildiğinde şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmemiş, eylemlerini müştekinin annesine zarar vereceğini söyleyerek gerçekleştirmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüphe elde edilmekle” ifadelerine yer verilmişti.

“Anneni öldürürüm” diyerek öz kızını yıllarca istismara maruz bırakmıştı! Savcı mütalaasını açıkladı

AV. MUSTAFA TÜRKDOĞAN: ADALET DUYGUMUZA ZARAR VERMİŞTİR

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatlarından Mustafa Türkdoğan, mahkeme kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Her ne kadar isnat edilen cezadan sanık suçlu bulunmuş olsa da, verilen cezanın alt sınırdan olması ve iyi hal indirimi olarak kabul edebileceğimiz, sanığın daha önceden herhangi bir sabıkasının bulunmaması nedeniyle cezada indirime gidilmesi bizim adalet duygumuza zarar vermiştir.” ifadelerine yer verdi.

Türkdoğan, sözlerinin devamında “Kaldı ki dosya kapsamında, sanığın işlediği suça ilişkin somut bazı delillerimizin incelenme talebi mahkeme tarafından kabul edilmemiştir. Müvekkil, yargılama başlayana kadar sanıktan baskı görmüş, şikayetin gerçekleşmesinden sonra da baskılar sanığın yakınları tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Öz kızını 12 yaşından 19 yaşına dek istismar etti! Sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

“KIZ KARDEŞİNE DE İSTİSMAR DAVRANIŞLARINDA BULUNDUĞUNU ÖĞRENDİK”

“Yargılama süresi içerisinde müvekkilin 12 yaşındaki kız kardeşine ilişkin de sanığın istismar davranışlarında bulunduğunu öğrendik. Her ne kadar yoğun baskı altında olan küçük, yaşananları inkar etmiş ve sanık lehine beyanlarda bulunmuş olsa da, sanık aleyhine cinsel taciz suçundan kovuşturmaya başlanmıştır.” sözlerini sarf eden Türkdoğan, “Biz bu noktada, dernek adına bu diğer sürece de müdahil olup sanığın küçük kıza da cinsel istismar suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması için mücadele edeceğiz” dedi.