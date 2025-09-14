Otluk alandaki yangın ormana sıçradı

Otluk alandaki yangın ormana sıçradı
Yayınlanma:
Bursa’nın Mudanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipleri havadan ve karardan yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bursa’nın Mudanya ilçesi, Eğerce ve Söğütpınar mahallerinin arasında bulunan otluk alanda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevler ormana sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

bursada-orman-yangini-913196-271310-001.jpg

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

bursada-orman-yangini-2-913251-271324-001.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

