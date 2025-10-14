Ordu’da korkunç kaza! Karşıya geçmek isterken kamyon çarptı

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi Kumru-Korgan yolunda, geçtiğimiz gün korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda, Harun Okuyucu’nun kullandığı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 37 yaşındaki İlknur Topal’a çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Topal, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

37 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ!

İlknur Topla, hastanede doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Üsküdar'da feci İETT kazası! Bahçe duvarından aştı

Kamyon şoförü Okuyucu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.