Ordu'da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
Yayınlanma:
Ordu'nun Ulubey ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Ali D. idaresindeki 52 HT 642 plakalı hafif ticari araç ile Dursun Ç. yönetimindeki 52 ACL 869 plakalı hafif ticari araç, Akpınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araç sürücüleri ile 52 HT 642 plakalı hafif ticari araçta bulunan Saniye D. yaralandı. Ekiplerin sıkıştıkları araçlardan çıkardığı yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Yaralılardan Recep Ali D, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)