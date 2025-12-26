CHP'den kent bostanları için çağrı: Yoksulluk için en büyük dayanışmadır

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Bornova Belediyesi tarafından kadınların tarımsal üretime katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen Kent Bostanı’nda üretici kadınlarla bir araya geldi.

Evka-4’te bulunan Kent Bostanı’na yapılan ziyarette Kaya’ya Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ve CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun eşlik etti.

EŞKİ: 3 BİN KADINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Ziyarette konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kent Bostanı projesinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, “Şu ana kadar altı tane açtık. Burada 250 kadınımız kendi ektikleri ve topladıkları ürünleri evlerine götürüyorlar. Şu anda toplamda 500 kadınımız bu projeden faydalanıyor. Altı tane daha açacağız. Buradan büyüğünü Doğanlar’da 350 kadın için açacağız. Toplamda 3 bin kadına ulaşacağız. Nihayetinde 3 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız kadınların evden çıkması, çocukların doğayla ve toprakla buluşması” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ise projenin sosyal yönüne dikkat çekerek, “Burada kadınlar hem vakit geçiriyorlar hem kendi sebzelerini yetiştiriyorlar hem de paylaşma kültürünü yaşatıyorlar. Aynı zamanda bir sosyalleşme aracı. Gıdanın gittikçe riskli duruma geldiği dönemde bu projenin çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

KAYA: KENT BOSTANLARI ADALETSİZLİĞE KARŞI EN GÜÇLÜ CEVAPTIR

Kent Bostanları’nın kadınların emeğini görünür kıldığını belirten Kaya, “Kent bostanları, toprağın bereketini kadının emeğiyle buluşturan; yoksulluğa, eşitsizliğe ve yalnızlığa karşı yerelden yükselen güçlü bir dayanışma modelidir. Bugün Türkiye’de kadın yoksulluğu derinleşiyor. Kadınlar hem evin yükünü taşıyor, hem geçim derdiyle boğuşuyor hem de görünmeyen bir emekle hayatı ve ailesini ayakta tutuyor. Ama ne yazık ki bu emek çoğu zaman karşılıksız, güvencesiz bırakılıyor ve değersizleştiriliyor. Bu emek, ne ekonomide görülüyor ne de sosyal politikalarda hak ettiği değere ulaşıyor. İşte kent bostanları tam da bu adaletsizliğe karşı en güçlü cevaptır. ‘Kadın yoksulluğu kader değildir’, ‘Kadın emeği değerlidir’, ‘Kadınlar yalnız değildir’ diyen bir yerel yönetim anlayışının somut halidir” dedi.

“KADINLARA HAK, İMKÂN VE GÜÇ VERİYOR”

Kent Bostanları’nın birçok noktada kadınlara katkı sağladığının altını çizen Kaya, şunları söyledi:

“Bugün Bornova’da, altı mahallede, 25 bin 900 metrekarelik alanda 480 kadın kendi emeğiyle güvenli ve sağlıklı gıda üretiyor. Bu bostanlar sadece sebze yetiştirilen alanlar değildir. Burası kadınların mutfağına güvenle koyacağı gıdayı ürettiği, aile bütçesine katkı sunduğu, en önemlisi özgüven kazandığı, sosyalleştiği ve dayanışmayı büyüttüğü ortak yaşam alanlarıdır. Kadınlar burada sadece biber, domates, patlıcan, lahana, karnabahar, ıspanak yetiştirmiyor. Aynı zamanda yoksulluğa karşı direnç geliştiriyor, yalnızlığa karşı dayanışmayı, umutsuzluğa karşı geleceği inşa ediyor. Bu üretim rastgele değil. Makinesiyle, fidesiyle, sulama sistemiyle, gübrelemesiyle ve ziraat mühendislerinin denetiminde, tamamı Bornova Belediyemizin desteğiyle gerçekleşiyor. Yani bu belediye kadınlara sadece ‘al sana yardım’ demiyor. Kadınlara hak, imkân ve güç veriyor.”

GÜÇLÜ KADIN VURGUSU

Mevcut iktidar ve CHP’nin kadına bakış açısı farklılığını hayata geçirilen projelerden örneklendiren Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Kent bostanlarımız haftanın en az üç günü açık. Kadınlar burada bir araya geliyor, konuşuyor, paylaşıyor. Biz biliyoruz ki kadın güçlenirse aile güçlenir. AKP’nin aile politikasıyla bizim izlediğimiz politika arasındaki fark budur. AKP’nin aileden ve kadından anladığı; kadını sadece aileye sıkıştıran, birey olarak görmeyen, nüfus artışını esas alan bir anlayıştır. CHP’nin çağdaş anlayışı ise kadını güçlendirerek, aile içinde eşit birey olarak gören ve bu uğurda politika üreten bir anlayıştır. Bu nedenle bu bostanlar; sosyal belediyeciliğin, kadın dostu anlayışın, halkçı, eşitlikçi ve halkı önceleyen yerel yönetim anlayışının en güzel örneklerinden biridir.

“KADINLARI YARDIMA MUHTAÇ DEĞİL, HAK SAHİBİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

CHP olarak bizler kadını sadece evin içinde değil, hayatın tam merkezinde görüyoruz. Kadını sosyal politikaların nesnesi değil, toplumun ve ailenin öznesi olarak görüyoruz. Kadınları yardıma muhtaç değil, hak sahibi olarak görüyoruz. Yalnız bırakmıyoruz, yanlarında duruyoruz. Bugün burada atılan bu adım, yarın Türkiye’nin dört bir yanına yayılacak bir umut olacaktır. İzmir’den, Bornova’dan yükselen bu umut; Anadolu’ya, Trakya’ya, Türkiye’nin 81 iline yayılacaktır.”

“BORNOVALI KADINLAR SİZE MÜTEŞEKKİR”

Kadınlarla ettiği sohbetten bir örnekle bostanların önemine de vurgu yapan Kaya, “Az önce dinledik; karaciğer ve kanser hastası bir kadın, 17 bin liralık emekli maaşının tamamının ilaç masraflarına gittiğini söyledi. ‘Eğer bu bostandan hasat yapmasaydım mutfağımda sebzem olmayacaktı’ dedi. Hasat yaptı, tenceresi kaynadı. Evde iki kişi yaşıyorlar ve maaşlarının tamamı tedaviye gidiyor. İşte Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla “silkelenen” belediyelerin, tüm baskılara rağmen inatla, canla başla çalıştığının en somut örneği budur. Bu nedenle tekrar teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Bornovalı kadınlar size müteşekkir. Elbette beklentimiz; bu ekilecek, dikilecek alanların daha da artırılmasıdır” dedi.