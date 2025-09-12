Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!

Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!
Yayınlanma:
Diyarbakır’da düzenlenen narkotik operasyonunda, küçükbaş hayvan nakli yapılan bir araçtaki ölü koyunun karnına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Takibe alınan hayvan nakil aracı operasyonla durduruldu.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Araçta inceleme yapan polis ekipleri, içinde ölü bir koyun bulunduğunu tespit etti. Koyunun karın bölgesinin daha önce açıldığını fark eden ekipler, hayvanı araçtan indirerek yeniden kontrol etti. Yapılan incelemede, karın boşluğuna paketler halinde yerleştirilmiş uyuşturucu maddeler bulundu.

olu-koyunun-karninda-uyusturucu-sevkiyat-909456-270229.jpg

Uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

