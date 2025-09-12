Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!

Diyarbakır’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, küçükbaş hayvan nakli yapılan bir araçta ölü bir koyunun karnına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Takibe alınan hayvan nakil aracı operasyonla durduruldu.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Araçta inceleme yapan polis ekipleri, içinde ölü bir koyun bulunduğunu tespit etti. Koyunun karın bölgesinin daha önce açıldığını fark eden ekipler, hayvanı araçtan indirerek yeniden kontrol etti. Yapılan incelemede, karın boşluğuna paketler halinde yerleştirilmiş uyuşturucu maddeler bulundu.

Uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.