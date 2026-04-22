Okullardaki güvenliğin faturası velilere kesildi! Turnike için para istediler

Okullarda artan şiddet olaylarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında güvenlik önlemleri artırılırken, bazı okullarda bu uygulamaların maliyetinin velilere yansıtıldığı görüldü. İstanbul Gaziosmanpaşa’daki bir okulda yaşanan son örnek, tartışmayı yeniden alevlendirdi.

VELİLERE MESAJ: BAĞIŞ ADI ALTINDA ÜCRET TALEBİ

Birgün'de yer alan habere göre, Okul Aile Birliği aracılığıyla velilere gönderilen mesajda, okul girişine turnike ve metal dedektör kurulacağı belirtildi. Kurulacak sistem sayesinde öğrencinin okula giriş yaptığı anda velilere kısa mesaj gönderildi.

Ancak maliyetin yüksek olduğu gerekçesiyle velilerden katkı talep edilirken, bir velinin ücret sorması üzerine verilen yanıt dikkat çekti. Yanıtta, "Gönlünüzden ne koparsa deniyor fakat 2 bin TL’den az bağışlar olmaz diyebilirim" denildi.

VELİLERDEN TEPKİ: BU BAĞIŞ DEĞİL ZORUNLULUK"

Duruma tepki gösteren bazı veliler, eğitimin ücretsiz olması gerektiğini hatırlatarak talep edilen miktarın yüksekliğine dikkat çekti. Özellikle asgari ücretle geçinen ailelerin bu yükü karşılayamayacağını belirten veliler, güvenlik harcamalarının kamu tarafından karşılanması gerektiğini savundu.

Okul grubunda yapılan yazışmalarda bazı velilerin uygulamaya destek verdiği de ifade edildi.

Mesajlaşmada velilerin paylaşımları şöyle:

• "Bunun adına bağış dediniz ama benim 2 bin TL verecek durumum yok. Adı üstünde bağış dediniz benim gönlümden belki 200 TL kopacak"

•"Bu normal bir uygulama değil. İnsanlar asgari ücretle geçiniyor"

• "Olanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda, aile içi sorumluluk başka. Güvenliği bizim üstümüze yıkamazlar"

• "Benim de iki çocuğum var ikisi için bu kadar yüksek veremem" Bu tepkilere okul aile birliğinden birinin yanıtı ise "Yaklaşık maliyet 1 milyonu buluyor, o yüzden fikrimi beyan ettim" oldu.

Protokol sonrası güvenlik önlemleri artırıldı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki olayların ardından hazırlanan protokol ile okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması planlandı. Bu kapsamda birçok teknik ve idari düzenleme gündeme geldi.

Protokolde öne çıkan düzenlemeler

MEB ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre uygulanması planlanan adımlar şöyle:

• KGYS entegrasyonu: Bin okulun bağlı olduğu “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi”ne (KGYS), Türkiye genelindeki tüm okullar dahil edilecek.

• Tam zamanlı izleme: 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurulacak ve kameralar emniyet birimleri tarafından izlenecek.

• Öğrencilere risk puanı: Okullarda "risk oluşturabilecek" öğrenciler için bir puanlama sistemi uygulanacak. Puanı yüksek okullarda kolluk görevlileri hazır bulunacak.

• Ekip aracı nöbeti: Giriş-çıkış saatlerinde riskli görülen okulların kapısında polis ekipleri bekletilecek.

• Teknik donanım: Okul girişlerine turnike ve metal dedektör gibi teknik ekipmanların kurulması planlanıyor; ancak bu donanımların bütçesinin nasıl karşılanacağı henüz belirsiz.