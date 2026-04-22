Okul saldırısında canını feda eden Ayla öğretmeni öğrencisi anlattı! Çok acı ayrıntı

Kahramanmaraş’ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 9 kişiden 5'inin Ayla öğretmenin sınıfında olduğu ortaya çıktı. Okulun öğrencilerinden Çiçek Gürbüz, Ayla öğretmeni "Ayla hocam arkadaşlarımın üstüne kapandı, canını feda etti" ifadeleriyle anlattı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırı bütün ülkeyi yasa boğmuştu. Saldırıda; matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Boyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Güngör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül hayatını kaybederken 13 kişi de yaralanmıştı.

HAYATINI KAYBEDEN 9 ÖĞRENCİDEN 5’İ AYLA KARA’NIN SINIFINDAN!

Saldırıda hayatını kaybeden 9 kişiden 6’sının, Ayla Kara’nın ders verdiği 5/E sınıfında olduğu ortaya çıktı. Olay günü hasta olduğu için okula gidemediğini ifade eden 5/E sınıfı öğrencisi Çiçek Gürbüz, o gün ilk derslerinin matematik olduğunu söyledi.

Öğrencilerine siper olan Ayla öğretmeni çocukları anlattıÖğrencilerine siper olan Ayla öğretmeni çocukları anlattı

5 sınıf arkadaşının yaşamını yitirdiğini, yaralılardan Mustafa A. ile Almina A.’nın da sınıf arkadaşı olduğunu ifade eden Gürbüz, “Hasta olduğum için o gün okula gidemedim. Aynı sınıftaydım arkadaşlarımla. Önce zaten bizim sınıfı basmış. Öğretmenim onları korumaya çalışırken vefat etti. 2 arkadaşım yoğun bakımda. Bayram Nabi Şişik, Adnan Göktürk Yeşil, Zeynep Kılıç, Furkan Sancak Balal, Yusuf Tarık Gül. Bu arkadaşlarım benim sınıfımdaydı ve 2 arkadaşım daha yoğun bakımda” ifadelerine yer verdi.

“ARKADAŞLARIMIN ÜSTÜNE KAPANIP CANINI FEDA ETTİ”

Gürbüz, sözlerinin devamında “Birisi en yakın arkadaşımdı belinden kurşun yemiş, bir tane arkadaşımın beyninde iki tane kurşun varmış. Allah’ım bunların ailelerine yardım etsin. Ayla hocam arkadaşlarımı korumak istedi, arkadaşlarımın üstüne kapanıp canını feda etti. Onların da ailesine sabır diliyorum.” sözlerini sarf etti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

