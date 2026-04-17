Okul saldırıları sonrası diziler için kritik karar

Türkiye’yi sarsan okul saldırıları sonrası gözler ekranlara çevrildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan silahlı saldırılar, toplumda büyük yankı uyandırırken, şiddet içeriklerinin etkisi yeniden tartışmaya açıldı.

Kahramanmaraş’taki saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybederken, iki olayda toplam 32 kişi yaralandı. Yaşanan trajedinin ardından özellikle televizyon dizileri ve bilgisayar oyunları üzerindeki etkiler gündemin ilk sırasına yerleşti.

YAYIN AKIŞINDAN KALDIRILDILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, suç ve şiddet temalı bazı dizilerin yeni bölümleri yayın akışından çıkarıldı. “Yeraltı”, “Eşref Tek”, “A.B.İ.” ve “Taşacak Bu Deniz” gibi yapımlar için senaryolarda değişikliğe gidilmesi kararı alındı.

SENARYOLAR DEĞİŞİYOR

Yapımcılar, tepkilerin büyümesi üzerine harekete geçti. Dizilerdeki silah ve şiddet sahnelerinin azaltılması için senaryolarda revizyona gidileceği, yeni bölümlerin bu doğrultuda yeniden şekillendirileceği öğrenildi.

REKLAM VERENLER FRENE BASTI

Sadece yapımcılar değil, reklam verenler de geri adım atıyor. Birçok şirket, yaşanan olayların ardından şiddet içerikli yapımlara reklam vermeyi durdurma kararı aldı.

Yapı Kredi Kurumsal İletişim’den Sorumlu Direktör Arda Öztaşkın da bu yönde adım atacaklarını açıklayarak, yeni dönemde şiddet içeren dizilerle reklam işbirrliği yapılmayacağını duyurdu.