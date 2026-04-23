Okul güvenliğinde bekçi ve köy korucuları dönemi! Bakan Çiftçi açıkladı

Okul güvenliğinde bekçi ve köy korucuları dönemi! Bakan Çiftçi açıkladı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliği için bekçi ve geçici köy korucularının devreye alınmasının gündemde olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliği için yeni bir uygulamanın hazırlığında olduklarını açıkladı. Ankara’da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Çiftçi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırılacağını söyledi. Okullarda bekçi ve geçici köy korucularının görevlendirilmesi gündemde.

Çiftçi, yeni dönemin çerçevesini şu sözlerle anlattı:

"İllerde yılda iki kez yapılan okul güvenliği toplantıları her ay yapılacak.

Hem gece bekçileri hem geçici köy korucularını okullarda güvenlik için değerlendireceğiz.

7 basamaklı genelge bu hafta valiliklere gönderilecek.

Okullarla ilgili risk analizleri yenilenecek. Okullardaki fiziki güvenlik tedbirleri artırılacak.

Erken uyarı sistemi işletilecek. Çocuk içine kapanık ve sorunlu olduğu belirlenirse erken uyarı sistemleri değerlendirilecek.

Bu durumdaki öğrenciler hem rehber öğretmen hem kolluk tarafından takip edilecek.

Rehberlik ve güvenlik koordinasyonu sağlanacak.

Zincir bir yerde kırıldığı da koordinasyon sağlanamıyor. Bakanlıklar arasında koordineli çalışma olacak.”

Son Dakika | Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku'nun soruşturması hakkında açıklama! Dört müfettiş görevlendirildiSon Dakika | Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku'nun soruşturması hakkında açıklama! Dört müfettiş görevlendirildi

Bakanın açıklamasına göre uygulama sadece okul girişlerinde güvenlik önlemiyle sınırlı kalmayacak.

Risk analizleri yenilenecek, fiziki tedbirler artırılacak ve rehberlik servisleriyle kolluk birimleri arasında daha sıkı bir eşgüdüm kurulacak.

Bakanlık, içine kapanık ya da sorun yaşadığı değerlendirilen çocuklar için de erken uyarı sistemi işletileceğini duyurdu.

RUHSATLI VE RUHSATSIZ SİLAHLAR

Çiftçi, mevcut durumda sayıca sınır olmadan alınabildiği belirtilen ruhsatlı silahlarla ilgili de yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söyledi. Kamu görevlilerinin de belli bir sayının üzerindeki silah alımlarında harç ödemesinin gündemde olduğunu belirtti.

Ruhsatsız silahlarla mücadeleye ilişkin verileri de paylaşan Çiftçi, şöyle dedi:

“2024’te 111 bin 131 ruhsatsız silah yakalandı. 123 bin 739 kişiye işlem yapıldı. 2025’te 110 bin 470 silah yakalandı, 119 bin 469 kişiye işlem yapıldı. 2026’da 32 bin 523 silah yakalandı. 33 bin 120 kişiye işlem yapıldı. Sokakta korku oluşturan hiç bir silaha müsamaha göstermiyoruz”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Türkiye
Mardin'de iş cinayeti! İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti
Mardin'de iş cinayeti! İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti
"Saldırı büyük olacak" dedi eve gönderildi: Videolu tehdide ev hapsi
"Saldırı büyük olacak" dedi eve gönderildi: Videolu tehdide ev hapsi
Gazeteci Alican Uludağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!
Gazeteci Alican Uludağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!