Okul güvenliğinde bekçi ve köy korucuları dönemi! Bakan Çiftçi açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliği için yeni bir uygulamanın hazırlığında olduklarını açıkladı. Ankara’da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Çiftçi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırılacağını söyledi. Okullarda bekçi ve geçici köy korucularının görevlendirilmesi gündemde.

Çiftçi, yeni dönemin çerçevesini şu sözlerle anlattı:

"İllerde yılda iki kez yapılan okul güvenliği toplantıları her ay yapılacak. Hem gece bekçileri hem geçici köy korucularını okullarda güvenlik için değerlendireceğiz. 7 basamaklı genelge bu hafta valiliklere gönderilecek. Okullarla ilgili risk analizleri yenilenecek. Okullardaki fiziki güvenlik tedbirleri artırılacak. Erken uyarı sistemi işletilecek. Çocuk içine kapanık ve sorunlu olduğu belirlenirse erken uyarı sistemleri değerlendirilecek. Bu durumdaki öğrenciler hem rehber öğretmen hem kolluk tarafından takip edilecek. Rehberlik ve güvenlik koordinasyonu sağlanacak. Zincir bir yerde kırıldığı da koordinasyon sağlanamıyor. Bakanlıklar arasında koordineli çalışma olacak.”

Bakanın açıklamasına göre uygulama sadece okul girişlerinde güvenlik önlemiyle sınırlı kalmayacak.

Risk analizleri yenilenecek, fiziki tedbirler artırılacak ve rehberlik servisleriyle kolluk birimleri arasında daha sıkı bir eşgüdüm kurulacak.

Bakanlık, içine kapanık ya da sorun yaşadığı değerlendirilen çocuklar için de erken uyarı sistemi işletileceğini duyurdu.

RUHSATLI VE RUHSATSIZ SİLAHLAR

Çiftçi, mevcut durumda sayıca sınır olmadan alınabildiği belirtilen ruhsatlı silahlarla ilgili de yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söyledi. Kamu görevlilerinin de belli bir sayının üzerindeki silah alımlarında harç ödemesinin gündemde olduğunu belirtti.

Ruhsatsız silahlarla mücadeleye ilişkin verileri de paylaşan Çiftçi, şöyle dedi: