Okul bahçesinde tabancayla oynarken Duru'nun ölümüne neden olmuştu: Davada yeni gelişme!

Olay, geçen yıl 17 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi.

Otomobilde tabancayla oynarken ağabeyini öldürdü!

ARKADAŞLARINA HAVA ATMAK İSTERKEN CAN ALDI

Okul bahçesinde oturan 5 kişilik arkadaş grubundan K.C.A., yanında getirdiği tabancayı çıkardı. K.C.A., tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti. Pakarda, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru Pakarda, kurtarılamadı. Polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına alırken, olay yerinde bulunanların da ifadesine başvurdu. Şüpheli K.C.A. işlemlerinin ardından tutuklandı.

32 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin 9 sayfalık iddianame hazırlandı. Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, K.C.A. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. K.C.A.'nın suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezasının 18 ila 24 yıla indirilmesi talep edilen iddianamede, 'Ruhsatsız silah bulundurması' nedeniyle de 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olmak üzere toplam 23 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi. Cinayetin işlendiği tarihte sanık K.C.A.'nın 17 yaşında olduğu belirtildi.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanık K.C.A.'nın yargılanmasına Edirne 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Duru Pakarda’nın babası Cem Pakarda ve annesi Sıla Lale ile taraf avukatları katıldı. Sanık K.C.A., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tanıklar dinlenirken, sanık K.C.A. olayın kaza sonucu yaşandığını belirtti.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Mahkemede savcı, olayla ilgili mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık K.C.A. hakkında, 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Mahkeme heyeti, K.C.A.’nın tutuklunun halinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Kasım'a erteledi.

"TÜM AMACIMIZ, EN ÜSTTEN CEZA ALMASI"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan ailenin avukatı Süleyman Eren, "Bu olayda iki tane ağırlaştırıcı müebbet sebebi var; kadına ve çocuğa cinayet sebebiyle. Bu konuda bir mütalaaya karşı savunma yapılacak önümüzdeki celse. Hala bazı şahitler dinlenilemedi. Bu da yine önümüzdeki celse tamamlayacak. Bizim en baştan beri istediğimiz şey aslında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması. Tabii 18 yaşından küçük olduğu için bunu ağırlaştırılmış müebbet cezası alsa dahi 18 ila 24 yıl arasında bir ceza çekecek sayın mahkeme. Bizim talebimi, tabii ki üst sınırdan; 24 yıllık bir cezaya çarptırılması ve bunun yanında kullandığı silahın vahim nitelikteki bir silah olduğu bilirkişi raporuyla tespit edildi. Buradan da elle tutulur bir ceza alacak demektir. Ayrıca bütün savunmalarda kazayla olduğu, yanlışlıkla olduğu, kendiliğinden patladığı, yere düştü patladı gibi çeşitli savunmaları vardı. Böyle bir savunmanın teknik olarak mümkün olmadığı, bu silahın yanlışlıkla patlayamayacağı, ufak bir dokunuşla patlamayacağı, yere düşerek patlayamayacağı yine bilirkişi raporuyla sabit oldu. Bu konuda içimiz rahat. Kasıtlı bir cinayetten dolayı, kasten adam öldürmeden dolayı, ağırlaştırılmış şekilde kasten adam öldürmeden ceza alacağına inancımız tam. Bundan sonraki tüm amacımız alabileceği en üst sınırdan ceza alması" diye konuştu.

"BAŞKA EVLATLARIN CANI YANMASIN"

Duru'nun annesi Sıla Lale de başka çocukların canının yanmaması için mücadele verdiklerini söyledi. Lale, "Allah kimseyi düşürmesin böyle yerlere. Olay yerinde 5-6 kişi, kalabalıklar ve şu an onların hepsi cezaevinde. Hepsi 18 yaşın altında, hep suçlara bulaşmış bir çete. Bu çeteye diyeceğim şu ki; benim evladım şehit oldu, makamla gitti. O çetenin ailelerine de buradan sesleniyorum; sizin evlatlarınız insan öldürüyor, çok çirkin bir şey. Bu çok güzelmiş gibi kafanız dik gezmeyin. Evlatlarınıza sahip çıkın. Böyle annelik, babalık olmaz. Şu an hep beraber buradaysak, bir mücadele veriyorsak, başka evlatların canı yanmasın. Herkes cezasını alacak" dedi.

"BİLİP DE KONUŞMAYAN AİLELER VAR"

Baba Cem Pakarda da ailelere seslenerek, "Buradan özellikle Edirne'deki ailelere sesleniyorum; evladınız var, lütfen böyle çetelere çocuklarınız düştüğü zaman kolluk güçlerine müracaat edin, bunlardan korkmayın. Yazık günah, çocuklarımıza yazık günah. Ama bu bizim dosyayla da alakalı bilip de konuşmayan, korkan aileler var. Çocukları ile tehdit edilenler var. Lütfen vicdanınız varsa çıkın burada gelin, adliyeye gelemiyorsanız bize gelin, verelim bir dilekçe, vicdanınızın sesini dinleyin. Bu vicdan azabıyla kimse yaşayamaz" diye konuştu.