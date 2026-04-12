"Öğretmenin kızı öğrenemeyince müfredat yavaşladı" iddiası: Veliler ayakta

Antalya'nın Demre ilçesindeki Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu'nda, ikinci sınıf velileri ile sınıf öğretmeni E.D. arasında yaşanan gerilim idari makamlara taşındı. Üç öğrenci velisi; öğretmenin aynı sınıfta eğitim gören kendi kızının derslerde geri kalması nedeniyle, diğer öğrencilere ikinci sınıf müfredatı yerine birinci sınıf ve anasınıfı düzeyinde ödevler verdiği iddiasıyla CİMER, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimine şikayette bulundu.

'KIZI İÇİN MÜFREDATI YAVAŞLATTI' İDDİASI

Velilerin iddialarına göre öğretmen E.D., kendi kızının ders başarısına göre sınıfın genel eğitim hızını belirledi. Şikayet dilekçelerinde; öğrencilere ilk dönem anasınıfı, ikinci dönem ise birinci sınıf dersleri verildiği, öğretmenin derslerde kendi kızına öncelik tanıdığı ve müfredat dışı uygulamalar yaptığı öne sürüldü. Veliler ayrıca, Alanya'ya tayin olan eski öğretmenin yerine atanan M. isimli öğretmeni beklerken, derslere E.D.'nin girmeye devam ettiğini ve çocukların ikinci sınıfta olmalarına rağmen geriden gelmeye zorlandıklarını ifade etti.

"BEĞENMİYORSANIZ ÖZEL OKULA GÖNDERİN"

Eğitim seviyesinin düşüklüğüne dair okul müdürünün odasında yapılan görüşmede, öğretmen E.D.'nin velilere verdiği yanıtlar şikayet dosyasında yer aldı. Öğrenci velisi Adem Boz, "Neden birinci sınıf ödevi veriyorsunuz?" sorusuna karşılık öğretmenin, "Beğenmiyorsanız çocuğunuzu özel okula gönderin. Sizin gibi veliler olduğu için utanıyorum" dediğini iddia etti. Boz, çocuklarının mutsuz olduğunu belirttiklerinde ise öğretmenden "Çocuğunuzu psikoloğa götürün o zaman, ben ne yapabilirim" yanıtını aldıklarını savundu.

"KENDİ KIZININ DOĞUM GÜNÜ İÇİN SINIFI SÜSLETTİRİP KIYAFET TALİMATINI VERDİ"

Sınıftaki eğitim eksikliğini okul yönetimine mesaj yoluyla ilettiğini belirten veli Adem Boz, yönetimin kendisine "Bu yıl ikinci sınıfların bir yılının boşa gittiği" bilgisini verdiğini öne sürdü. Boz, öğretmenin ders işleyişine dair şu iddiaları dile getirdi:

"Kızım, 'Biz tahtaya yazılan dersleri bitirdiğimizde öğretmenin kızı dersini bitirinceye kadar tahtayı silmiyor. Kızı bizden önce dersi yaptığında tahtayı hemen siliyor, bizim bitirmemizi beklemiyor' diyor. Ayrıca öğretmen, kendi kızının doğum günü için sınıfı süslettirip velilere WhatsApp üzerinden çocukların 'en iyi kıyafetleriyle' gelmesi talimatını verdi."

"BASKI ALTINA ALMAZSAM DİNLEMEZLER"

Öğretmenin eğitim yılı başında bir öğrenciye ceza verdiği, gerekçesini soran veliye ise "Ben şimdi başından baskı altına alamazsam sonra beni dinlemezler" dediği iddia edildi. Veliler, çocuklarının sınıfta parmak kaldırmaya korktuğunu ve öğretmenin sürekli bağırdığını öne sürerek, eğitim hakkının engellendiğini savundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki görüşmenin ardından öğretmenin yarıyıl tatilinde okuldan ayrılmayı kabul ettiği ancak bu sözün tutulmadığı da iddialar arasında yer aldı. Gelişmeler üzerine Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu iddiaları araştırmak üzere resmi inceleme başlattı. (DHA)