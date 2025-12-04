Numan Kurtulmuş'tan İmralı ziyareti açıklaması: Bu görüşme gizli kalmayacak

Numan Kurtulmuş'tan İmralı ziyareti açıklaması: Bu görüşme gizli kalmayacak
Yayınlanma:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı'ya giden Komisyon heyetinin ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada görüşmenin içeriğinin gizli kalmayacağını, notların ve değerlendirmelerin Komisyon'a aktarılacağını belirterek "Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey yapılmadı, bu görüşme de gizli kalmayacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Komisyon'dan üç kişilik heyetin İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Milliyet'ten Didem Özel Tümer'in yazısına göre, görüşmenin tüm yönleriyle Komisyon’a aktarılacağını belirten Kurtulmuş, milletvekillerinin kendi gözlemlerini ve tuttukları notları Komisyon’la paylaşacaklarını ifade etti. “Mühim olan, orada ne konuşulduğunun ana hatlarının Komisyon’la paylaşılmasıdır. Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey şimdiye kadar yapılmadı, bu görüşme de gizli kalmayacaktır” diyen Kurtulmuş, görüşmelere ilişkin tüm tutanakların MİT tarafından kayda alındığını ve bu kayıtların kurumun elinde bulunduğunu söyledi.

Süreç komisyonu Öcalan tutanakları için karar verecek! Ziyaretten sonra ilk toplantıSüreç komisyonu Öcalan tutanakları için karar verecek! Ziyaretten sonra ilk toplantı

Türkiye, Suriye ve Irak’ta şartların olumlu bir seyre girmesiyle birlikte “Terörsüz Türkiye” sürecinin artık sonuçlandırılması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, İmralı’dan gelen yaklaşımın da bu yönde olduğunu aktardı. Ziyarette hiçbir şekilde federasyon, ayrı devlet, konfederasyon ya da Anayasa’nın ilk dört maddesine ilişkin tartışma açılması gibi konuların gündeme gelmediğini belirten Kurtulmuş, Kürtçenin resmi dil olması yönünde bir talebin de söz konusu olmadığını vurguladı.

Komisyon üyelerinin gözlemlerine de değinen Kurtulmuş, ziyarette son derece olumlu ve yapıcı bir atmosferin hakim olduğunu, kamuoyuna “İmralı’nın fikirleri” şeklinde yansıyandan daha ileri düzeyde, barışa vurgu yapan ve sürecin tamamlanmasını isteyen bir yaklaşım ile karşılaşıldığını söyledi.

KOMİSYON GÖREVİNİ NE ZAMAN BİTİRECEK?

Komisyonun çalışma takvimine ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, partilerden gelen metinler doğrultusunda raporun hızlı şekilde tamamlanabileceğini belirtti. Raporun hazırlanmasının ardından Komisyon’un görev süresinin sona ereceğini ifade eden Kurtulmuş, raporda yasal ve idari düzenlemelere ilişkin önerilerin yer alacağını, bundan sonraki sürecin parlamentodaki siyasi partilerin çalışma alanı olacağını kaydetti. “Gönlümüz arzu eder ki bütün partiler ortak bir teklifte buluşsun” diyen Kurtulmuş, sürecin gecikmeden tamamlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Türkiye
Papa'dan sonra ilanlar coştu: İznik Surları'nın burcu da satılığa çıktı
Papa'dan sonra ilanlar coştu: İznik Surları'nın burcu da satılığa çıktı
Sinco’dan sonra şimdi de Tilko! Camdan girdi evin maskotu oldu
Sinco’dan sonra şimdi de Tilko! Camdan girdi evin maskotu oldu