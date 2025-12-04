Numan Kurtulmuş'tan İmralı ziyareti açıklaması: Bu görüşme gizli kalmayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Komisyon'dan üç kişilik heyetin İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Milliyet'ten Didem Özel Tümer'in yazısına göre, görüşmenin tüm yönleriyle Komisyon’a aktarılacağını belirten Kurtulmuş, milletvekillerinin kendi gözlemlerini ve tuttukları notları Komisyon’la paylaşacaklarını ifade etti. “Mühim olan, orada ne konuşulduğunun ana hatlarının Komisyon’la paylaşılmasıdır. Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey şimdiye kadar yapılmadı, bu görüşme de gizli kalmayacaktır” diyen Kurtulmuş, görüşmelere ilişkin tüm tutanakların MİT tarafından kayda alındığını ve bu kayıtların kurumun elinde bulunduğunu söyledi.

Süreç komisyonu Öcalan tutanakları için karar verecek! Ziyaretten sonra ilk toplantı

Türkiye, Suriye ve Irak’ta şartların olumlu bir seyre girmesiyle birlikte “Terörsüz Türkiye” sürecinin artık sonuçlandırılması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, İmralı’dan gelen yaklaşımın da bu yönde olduğunu aktardı. Ziyarette hiçbir şekilde federasyon, ayrı devlet, konfederasyon ya da Anayasa’nın ilk dört maddesine ilişkin tartışma açılması gibi konuların gündeme gelmediğini belirten Kurtulmuş, Kürtçenin resmi dil olması yönünde bir talebin de söz konusu olmadığını vurguladı.

Komisyon üyelerinin gözlemlerine de değinen Kurtulmuş, ziyarette son derece olumlu ve yapıcı bir atmosferin hakim olduğunu, kamuoyuna “İmralı’nın fikirleri” şeklinde yansıyandan daha ileri düzeyde, barışa vurgu yapan ve sürecin tamamlanmasını isteyen bir yaklaşım ile karşılaşıldığını söyledi.

KOMİSYON GÖREVİNİ NE ZAMAN BİTİRECEK?

Komisyonun çalışma takvimine ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, partilerden gelen metinler doğrultusunda raporun hızlı şekilde tamamlanabileceğini belirtti. Raporun hazırlanmasının ardından Komisyon’un görev süresinin sona ereceğini ifade eden Kurtulmuş, raporda yasal ve idari düzenlemelere ilişkin önerilerin yer alacağını, bundan sonraki sürecin parlamentodaki siyasi partilerin çalışma alanı olacağını kaydetti. “Gönlümüz arzu eder ki bütün partiler ortak bir teklifte buluşsun” diyen Kurtulmuş, sürecin gecikmeden tamamlanması gerektiğini söyledi.