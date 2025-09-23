Norveç'in başkentinde patlama! Vatandaşlara acil durum mesajı gitti

Norveç'in başkentinde patlama! Vatandaşlara acil durum mesajı gitti
Yayınlanma:
Norveç’in başkenti Oslo’da bir patlama meydana geldi. Oslo’da yaşayanların cep telefonlarına acil durum mesajı gönderildi.

Norveç polisi, Oslo'nun merkezinde meydana gelen bir patlamayı araştırdıklarını ve daha fazla patlayıcının bulunması ihtimaline karşı insanları olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardıklarını söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre, üniversite kampüsünün hemen yakınında ve kraliyet sarayı ile İsrail büyükelçiliğine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan olay yerinde herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Yetkililer, Oslo sakinlerinin cep telefonlarına patlama konusunda uyarıda bulunan bir acil durum mesajı gönderdi.

oslo-patlama.jpeg

"PENCERELERDEN UZAK DURUN"

Yetkililerin gönderdiği mesajda, "Pilestredet bölgesinde bir patlama meydana geldi. Bölgede hâlâ patlayıcı düzenekler bulunduğundan, polis halkın pencerelerden uzak durmasını istiyor. Şu an için bölgeden tahliye yapılmıyor." ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

