Naci Görür'den yürekleri ağza getiren açıklama: Kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor
Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 11.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Son dakika | Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem
Depremin 10,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
KANDİLLİ DE 4 DEDİ
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kütahya'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. Kandilli, depremin saat 11:36'da yaşandığını bildirdi.
Deprem, yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.
NACİ GÖRÜR: MAGMA TABAKASI YÜKSELİYOR
Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Çukurören-Gediz/Kütahya’da 4,0 deprem. Deprem sağ yönlü , lateral Çukurören Fay Zonunda. Aydın-Bozdoğan Horstu üzerindeki levha kuzeye doğru kayıyor. Üzerinde K-G gerilme, graben ve kros-grabenler ve doğrultu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor."
