Naci Görür'den yürekleri ağza getiren açıklama: Kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor
Yayınlanma:
Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 11.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, "Aydın-Bozdoğan Horstu üzerindeki levha kuzeye doğru kayıyor, üzerinde K-G gerilme, graben ve kros-grabenler ve doğrultu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor" dedi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 11.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ DE 4 DEDİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kütahya'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. Kandilli, depremin saat 11:36'da yaşandığını bildirdi.

Deprem, yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

NACİ GÖRÜR: MAGMA TABAKASI YÜKSELİYOR

Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çukurören-Gediz/Kütahya’da 4,0 deprem. Deprem sağ yönlü , lateral Çukurören Fay Zonunda. Aydın-Bozdoğan Horstu üzerindeki levha kuzeye doğru kayıyor. Üzerinde K-G gerilme, graben ve kros-grabenler ve doğrultu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
Artvin'de bahçedeki yangın ormana sıçradı! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Adana'da kan donduran anlar! Çocuğun başını otomobile çarpıp yere fırlattı
