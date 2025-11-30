Naci Görür'den yürekleri ağza getiren açıklama: Kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 11.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Son dakika | Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Depremin 10,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ DE 4 DEDİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kütahya'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. Kandilli, depremin saat 11:36'da yaşandığını bildirdi.

Deprem, yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

NACİ GÖRÜR: MAGMA TABAKASI YÜKSELİYOR

Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çukurören-Gediz/Kütahya’da 4,0 deprem. Deprem sağ yönlü , lateral Çukurören Fay Zonunda. Aydın-Bozdoğan Horstu üzerindeki levha kuzeye doğru kayıyor. Üzerinde K-G gerilme, graben ve kros-grabenler ve doğrultu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor."