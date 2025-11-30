Son dakika | Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 11.36'da yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Gediz ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 10.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'den de açıklama geldi.

Kandilli, yerin 5.4 kilometre derinliğinde yaşandığını bildirdiği depremin büyüklüğünün 4 olduğunu duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

