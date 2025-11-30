Son dakika | Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 11.36'da yaşandığını bildirdi.
Merkez üssü Gediz ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 10.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.
DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gediz (Kütahya)
Tarih:2025-11-30
Saat:11:36:37 TSİ
Enlem:39.03778 N
Boylam:29.7175 E
Derinlik:10.3 km
Detay:
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA
Kütahya'nın Gediz ilçesindeki depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'den de açıklama geldi.
Kandilli, yerin 5.4 kilometre derinliğinde yaşandığını bildirdiği depremin büyüklüğünün 4 olduğunu duyurdu.
DEPREM
CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)
30.11.2025, 11:36:37 TSİ
Büyüklük: 4.0
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.4 km