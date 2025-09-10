Muş'ta iki aile arasında silahlı kavga: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Muş’un Bulanık ilçesinde dün iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada can kayıpları arttı. Dün Şeref Arslan (47) ve Derar Koca (49) hayatını kaybederken, olayda yaralanan Burhan Koca, Erkan Koca, Cemal Koca ve Nadir Koca ile Nimetullah Meşhur Muş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılar arasında bulunan Burhan Koca (50), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümlerle ilgili otopsi işlemleri için cenazeleri Muş Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, kavganın çıkış nedeni ve taraflar arasındaki husumetin boyutunu araştırmaya devam ediyor.