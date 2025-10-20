Müsavat Dervişoğlu'ndan Tufan Erhürman'a tebrik

Müsavat Dervişoğlu'ndan Tufan Erhürman'a tebrik
Yayınlanma:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

KKTC'de seçimi kaybeden Ersin Tatar'dan ilk açıklamaKKTC'de seçimi kaybeden Ersin Tatar'dan ilk açıklama

DERVİŞOĞLU'NDAN MESAJ

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"8 Ekim tarihli Grup Toplantısı konuşmamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak şu ifadeleri dile getirmiştim: 'Ben, Kıbrıs Türk halkının iradesine etki etmemek için buradan bir adayı desteklemek gibi bir saygısızlık içinde olmak istemem. Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak tanınması en büyük arzumuzsa, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine ve iradesine ilk önce bizlerin saygı duyması gerekir. Kardeşlerimizin vereceği her kararın bizim için milli iradenin tecelli etmesinden başka bir anlamı yoktur.'

O milli irade bugün tecelli etmiş ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman seçimleri birinci turda kazanmıştır. Kendisini kutlar, sonucun KKTC’deki kardeşlerimizin refahına ve kalkınmasına, barışa ve güvenliklerinin daim olmasına katkıda bulunmasını dilerim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

