Murat Emir: Gençliğin gölgesi düşen her iktidar yok olmaya mahkumdur

Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, birçok üniversitede, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası eylemlere katılan öğrencilere yönelik artan baskılara tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, aralarında ODTÜ, Hacettepe, Ankara, Yıldız Teknik, Anadolu, Kocaeli ve Erciyes Üniversiteleri'nin de bulunduğu birçok üniversitede, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından eylemlere katılan öğrencilere yönelik artan baskılara tepki gösterdi.

"BU ÜLKENİN GENÇLİĞİ BİAT ETMEYECEK, DİZ ÇÖKMEYECEK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Emir, şu ifadelere yer verdi:

"ODTÜ, Hacettepe, Ankara, YTÜ, Anadolu, Kocaeli, Erciyes… Hepsinde aynı manzara: Polis baskısı, disiplin dosyaları, gözaltılar, uzaklaştırmalar. Toplam 500’den fazla öğrenci, yalnızca Ekrem İmamoğlu’na ve halkın iradesine sahip çıktıkları için cezalandırılmak isteniyor. Ama unutmayın: Üniversite itaat etmez, akademi susmaz. Bu ülkenin gençliği biat etmeyecek, diz çökmeyecek. Siz gençlerden korktukça soruşturma açıyorsunuz, gençler büyüdükçe siz küçülüyorsunuz. Bu kadar genci hedef almanızın sebebi belli: Gidişinizin adı gençliktir. Gençliğin gölgesi düşen her iktidar yok olmaya mahkûmdur. Yaklaşıyor: Gençlik geliyor, siz gidiyorsunuz!"

murat-emir.jpeg

Kaynak:ANKA

